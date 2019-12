Necesitamos la corresponsabilidad de la ciudadanía: SSPYTM

Ante la incidencia de hechos viales, Federico Rivas reiteró el exhorto a la ciudadanía para que disfrute las fiestas con responsabilidad

Noroeste / Redacción

Mazatlán.- Para que los operativos de seguridad que se implementan con motivo de las fiestas decembrinas den buenos resultados, es necesario que la ciudadanía los adopte, los respete, y contribuya a ello dijo el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, Federico Rivas Valdés.

Advirtió que hay un repunte en accidentes viales, sobretodo con motociclistas y con pérdida de vidas humanas pese a las estrategias de persuasión y concientización de la ciudadanía, y por ello insistió en que toda acción implementada debe ser atendida por la ciudadanía en general.

“Se requiere que el ciudadano se responsabilice, que no mezcle el alcohol con el volante. No va a haber tolerancia en estas fiestas. No es un asunto de que nosotros seamos muy estrictos o no, simplemente es el respeto a la ley, y el respeto de las demás personas. Si lo podemos hacer, de manera responsable volver al conductor designado, y si nosotros nos sentimos indispuestos o hicimos el uso de algún tipo de bebida alcohólica, pedir un taxi o una pulmonía pasarla bien en estas fiestas. A todos aquellos que se están divirtiendo, recuerden que hay una familia que los espera y nosotros también queremos que todo salga con saldo blanco pero necesitamos la corresponsabilidad de la ciudadanía; esto se tiene que hacer de la mano”, insistió.

El Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán destacó que la ciudad ofrece una amplia gama de actividades culturales y diferentes oportunidades para convivir y divertirse, por lo que diciembre puede ser un mes de mucha fiesta y recuerdos memorables, pero no se quiere que sean de experiencias negativas.

Por ello reiteró que no habrá tolerancia en el respeto a la ley de movilidad o al Bando de Policia y Buen Gobierno.