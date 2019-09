Negativa inicial de comodato de estadio no alarma a dueÃ±o de Algodoneros

Negativa inicial de comodato de estadio no alarma a dueño de Algodoneros

Alfredo Arámburo Nájar, propietario del equipo de beisbol, asegura que el equipo llegó para quedarse; se reúne con la Alcaldesa Aurelia Leal López, tras recorrido por el Carranza Limón

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La negativa inicial de la Alcaldesa Aurelia Leal López a la solicitud de comodato por 15 años del estadio de beisbol Francisco Carranza Limón, no le inquieta a Alfredo Arámburo Nájar, propietario de los Algodoneros de Guasave.

El empresario que adquirió la franquicia con la que Guasave tendrá nuevamente beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico manifestó que es un tema que platicaría con la Presidenta Municipal.

--¿Pero no les inquieta la postura inicial (de la Alcaldesa)?

--No, para nada. No hay nada qué decir por el momento, tenemos que platicar con ella y en su momento veremos, estamos tranquilos en ese aspecto, no hay por qué alarmarse.

El dueño de los Algodoneros de Guasave acompañó a la propia Alcaldesa, al Gobernador Quirino Ordaz Coppel y al presidente de la LMP, Omar Canizales Soto, a un recorrido de supervisión por los trabajos de remodelación del estadio Francisco Carranza Limón.

Ahí, Arámburo Nájar subrayó que los Algodoneros regresaron al circuito invernal para quedarse por muchos años.

“El equipo llegó para quedarse y yo creo que todos vamos a buscar voluntad para que así sea”, indicó.

Aseveró que tienen mucho trabajo por delante, pero van encaminados a que este proyecto sea autosuficiente.