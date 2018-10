NEGOCIOS: El labial y las sombras convirtieron a Diana Fletes en una empresaria

De maquillar en casa a sus amigas, pasó a tener dos sucursales con maquillaje de su propia marca y además, dar cursos de maquillaje profesional

Jazmín Ballesteros

Inició en su casa maquillando y vendiendo pequeños lotes de cosméticos. Al darse cuenta que el mundo del colorete y máscara de pestaña la había dado algo más que color a su rostro, decidió emprender y ahora tiene su propia marca de maquillaje.

Diana Carolina Fletes Soto a los 15 años de edad se interesó en el maquillaje, tomó cursos y fue a los 19 años. Convirtió su pasión por embellecer rostros en un negocio.

Tras una preparación que le llevó cuatro años, para poner brocha en los rostros de las clientas, hoy cuenta con dos sucursales en donde, además de vender cosméticos de marcas internacionales, maquilla a quinceañeras y novias.

“Con ayuda de una amiga, que vive en Canadá, inicié a hacer pruebas para labiales y rubor, a distancia. Para que pudiera tener este maquillaje a la venta, tenía que comprar 5 mil ejemplares primero, así que ahorré mucho para poder obtenerlos, la verdad me dio miedo que no salieran como en las pruebas que me mandaban o que a las clientas no le gustaran”, relató.

Diana, además, da cursos de automaquillaje y maquillaje profesional

“Así que lo hice, mis 5 mil productos llegaron y afortunadamente se dio el resultado que esperaba”, añadió.

Ahora, con 23 años de edad, la estudiante del quinto año en la Licenciatura de Mercadotecnia, importa su propia línea de labiales y rubores desde Canadá. Guiada por la intuición y con miedo de que no resultara el mejor producto, se aventuró y ahorró lo suficiente para poder obtener el primer lote de labiales, al que bautizó como Diana Fletes.

Lleva dos años en el mundo de los negocios donde, asegura, ha aprendido la que lo más importante es darle confianza al cliente.

“Trato de atender a las chicas, de la misma manera que a mi me gustaría. Yo soy muy sentida, sé que no todas son así, pero prefiero mostrarme atenta con ellas para que se sientan en confianza", expresó.

Puedes probarte todo los productos disponibles y elegir el de tu peferencia

"Cuando va a un lugar que no conoces, te puedes sentir extraña, por eso tratamos que se sientan cómodas y libres al momento de comprar,en las tiendas no andamos tras de las clientas”, platicó.

Los productos están de venta en ambas sucursales, pero también han llegado a estados como Playa del Carmen, Guadalajara, Puebla, Coahuila, Ciudad de México y Tijuana.

En sus tiendas, las clientas pueden probarse sombras, labiales, correctores, bases y todo tipo de producto, para, así, decidir cuál llevarse.

Cursos de maquillaje para adolescentes

Además de la venta de producto, Fletes da cursos de automaquillaje para las adolescentes que desean saber aplicar productos en su rostro y que ,además, puede hacer que estas se interesen en el negocio del maquillaje.

"Estos cursos son para las ya no tan niñas, que sus mamás no las dejan maquillarse tanto o que de plano no saben y quieren aprender. Creo que esto también aporta a que empiecen de poco a poco, conozcan su rostro y luego aprendan a maquillar. Me ha tocado niñas que a los meses vuelven pero a tomar el curso para profesionales y es para ponerlo en practica", dijo.

Diana comentó, que sus clientas tienen entre 16 y 35 años de edad y que sus productos más vendidos son las pestañas, labiales y sombras para ojo, a lo cual añadió, que las mujeres ahora buscan un look más natural. Sin embargo, en Culiacán aun existen las mujeres que les gusta lucir con maquillajes más fuertes, sin importar la ocasión.

Consejos para emprendedoras

Para la empresaria, es importante que al inicar el negocio se planteen metas y se pongan los pies en la tierra, además de trabajar en algo que realmente sea apasionante para la persona. Si no hay una conexión de la persona con el servicio que se desea prestar, hay incongruencia y eso pone en riesgo el éxito.

“Desde mi experiencia, le digo a las chicas que se debe empezar desde abajo, para mi punto de vista los negocios no funcionan invirtiendo desde el principio, primero debes ir checando si te va a funcionar; para que nade te cuente como se debe hacer”, expresó.

"Es el mismo negocio el que debe darte dinero para que crezca, no inyectarle dinero tuyo. Mis dos sucursales y los productos en venta, han sido con dinero que me he ganado", añadió. No piensen que se van a hacer ricas, es un error pensar eso al iniciar un negocio, primero hay que esforzarse y reinvertir para que tu capital crezca".

En Culiacán, las mujeres se interesan cada vez más por poner un local y tener su propio trabajo, de la misma manera que el mercado del maquillaje se expande y crea empleos.

"Siento que las mujeres sinaloenses somos muy empoderadas, fuertes, glamurosas y emprendedoras. Nos gusta dar una buena impresión y creo que es parte de la cultura de Sinaloa".

