Nelson Cruz y Dodgers ganan ESPYs por aportes humanitarios

El cañonero dominicano de los Mellizos, Nelson Cruz, y la organización de los Dodgers fueron reconocidos el domingo con el premio ESPY por sus contribuciones fuera del terreno.

Cruz recibió el premio Muhammad Ali al Deportista Humanitario del 2020 por su dedicación para prestar sus servicios a su pueblo natal de Las Matas de Santa Cruz en la República Dominicana, junto a la comunidad de Minneapolis-St. Paul. Entre las varias iniciativas está la donación de equipos y fondos para la salud, cuerpos policiales e infraestructura para la educación en su país natal y otras regiones de Latinoamérica. También ha estado involucrado con la juventud de las Ciudades Mellizas, incluyendo la organización de la clínica de béisbol Twins RBI All-Stars el año pasado.

El toletero invertirá el premio de 100 mil dólares otorgado por ESPN a su Fundación Boomstick23, por la cual dirige sus iniciativas comunitarias tanto en Latinoamérica como en el área de las Ciudades Mellizas.

“Durante nuestros 60 años en Minnesota, el club ha tenido la increíble bendición de contar con tantos jugadores de gran nivel, que además son mejores personas -- Nelson Cruz es un brillante ejemplo”, declaró el presidente y jefe ejecutivo de los Mellizos, Dave St. Peter. “Por medio de su trabajo en la República Dominicana, el territorio del equipo y más allá, Nellie continúa causando un impacto en una incontable cantidad de vidas. Vive los pilares de nuestra organización que son pasión, gran esfuerzo, corazón y divertirse cada día. Estamos increíblemente orgullosos de tener a Nelson Cruz como parte de nuestra familia de los Mellizos”.

ESPN también anunció que los Dodgers fueron premiados como el Equipo Humanitario del Año por sus incansables esfuerzos por medio de la Fundación Dodgers de Los Ángeles para tratar de solucionar algunos problemas que enfrenta la comunidad de Los Ángeles, incluyendo la pandemia del Covid-19. La fundación ha donado 279 mil 280 alimentos y 659 mil 227 dólares para ayudar a las poblaciones vulnerables sin techo, seguridad alimenticia, necesidades básicas o sufren de gran ansiedad debido a la pandemia.

La fundación también ha estado enfocada en mejorar la educación, salud, desamparo y justicia social en la comunidad. La fundación empleará el premio de 100 mil dólares otorgados por ESPN para continuar su misión en dichos aspectos.

The Los Angeles Dodgers Win 2020 ESPN Sports Humanitarian Team of the Year in Recognition of the Los Angeles Dodgers Foundation!

$100,000 award celebrates its significant impact in the Los Angeles community! #BiggerThanBaseball pic.twitter.com/kZCQPz98AM