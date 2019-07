Netflix prepara adaptación del mítico cómic The Sandman con Neil Gaiman como productor ejecutivo

Sinembargo.MX

01/07/2019 | 12:17 AM

Madrid (SinEmbargo).- Gracias a la proliferación de las plataformas de streaming, cada vez son más los cómics que acaban teniendo su propia adaptación televisiva. Sin embargo, la pequeña pantalla aún no había echado el lazo sobre una de las obras cumbre del noveno arte: The Sandman, de Neil Gaiman.

Una carencia que Netflix se ha ocupado de subsanar en las últimas horas, pues ya trabaja en una serie sobre el “hombre de arena” más famoso del recién clausurado sello Vertigo. Y es que según informa The Hollywood Reporter, The Sandman llegará próximamente a la plataforma de la mano del propio Gaiman, que ejercerá de productor ejecutivo junto a David S. Goyer (guionista de Batman Begins, El Hombre de Acerco y Batman v Superman), con Allan Heinberg (guionista de Wonder Woman) como showrunner.

Los tres capitanearán, según el citado medio, la serie más cara de la historia de DC Entertainment y un cómic que ya intentó en el pasado dar el salto al mundo audiovisual. Concretamente, entre principios de los noventa y principios de los 2000, donde los guionistas de una potencial trilogía de películas se fueron sucediendo hasta que el proyecto acabó en el olvido. En 2013 volvió a coger fuerza cuando Gaiman anunció una alianza con Joseph Gordon Levitt para que el actor protagonizara y dirigiera la película, pero el guionista Eric Heisserer dijo en 2016 que ya no estaba involucrado en la adaptación y nada más se supo de la misma.

Al menos hasta ahora, cuando Netflix parece dispuesta a convertir este cómic de culto en una de las próximas joyas de su catálogo. Para beneficio suyo como para el de Warner, que espera invertir parte del dinero obtenido por los derechos de adaptación en firmar un nuevo contrato con Chuck Lorre, prolífico productor de series como The Big Bang Theory y Two and a Half Men.

La cuantía del acuerdo Netflix-Warner no ha trascendido por el momento, pero según el citado medio HBO descartó asumir el proyecto por su elevado costo.

¿DE QUÉ SE TRATA THE SANDMAN?

Publicado entre 1989 y 1996 y con un total de 75 números, The Sandman narra los 70 años que Morfeo (también conocido como el Señor de los Sueños o simplemente Sueño) es capturado y despojado de sus habilidades especiales. También cómo después de ese tiempo consigue escapar, vengarse de sus enemigos y ponerse en marcha para intentar recuperar el tiempo perdido y arreglar todos los desperfectos que sus dominios han sufrido en su ausencia.

Con The Sandman, que supuso toda una revolución en los cómics de la época, ya son tres las grandes obras de Gaiman que han llegado en los últimos años a la televisión tras American Gods y Good Omens, esta última escrita en forma de novela junto a Terry Pratchett.