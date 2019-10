BALONCESTO

Nets defiende a Kyrie Irving, falso que haya problemas

DeAndre Jordan y el entrenador Kenny Atkinson afirman que el talentoso jugador no ha tenido problemas en el club

Noroeste / Redacción

NUEVA YORK._ La turbulencia en los vestuarios que experimentaron los Celtics durante el tiempo que Kyrie Irving estuvo en Boston no ha sido un problema para los Brooklyn Nets, dijeron el centro DeAndre Jordan y el entrenador Kenny Atkinson el martes por la tarde.

“No está afectando a nuestro equipo”, dijo Jordan después de la práctica del martes. “Creo que Kyrie es un gran tipo. No creo que esté haciendo nada negativo que haya visto. Y es un amigo mío, y si así lo fuera, se lo diría”.

La presencia del vestuario de Irving se convirtió nuevamente en un tema de conversación después de que Jackie MacMullan de ESPN escribió el lunes por la noche que el base All-Star declinó participar en el uso de dispositivos que recopilan datos biométricos. Más adelante en la historia, MacMullan escribió que, en el viaje de pretemporada del equipo a China, Irving tuvo un incidente que dejó a “todos rascándose la cabeza”.

“Francamente, creo que el incidente de rascarse la cabeza ocurrió de alguien en los Rockets”, dijo el martes el guardia de los Nets Spencer Dinwiddie. “No tuvo nada que ver con nosotros”.

Los Rockets y los Toronto Raptors jugaron dos partidos de pretemporada en Japón, mientras que los Nets y Los Angeles Lakers estuvieron en China por un par de juegos.

“No leo”, dijo Jordan. “A menos que sea Harry Potter o ‘El alquimista’. ¿Qué quieres que te diga? Kyrie es un tipo malo, es terrible. Está de mal humor. No me gusta estar cerca de él. Es horrible en el vestuario. Es un jugador egoísta. No me gusta su corte de pelo. Me pongo sus zapatos solo porque son cómodos y porque él me obliga. ¿Es bueno eso?”

“Siento que todos somos competitivos. Todos en el mundo experimentan cambios de humor”.

Atkinson calificó cualquier insinuación de que Irving ha tenido un impacto negativo en los Nets “completamente falso”.

Irving declinó hablar con los periodistas el martes.