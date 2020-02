Neymar regresarÃ¡, OurMine hackea redes del Barsa y filtra supuesta informaciÃ³n del club

MADRID._ El grupo de hackers OurMine, conocido a escala internacional por sus acciones contra importantes compañías y personalidades, ha saboteado este sábado en Twitter todas las cuentas del FC Barcelona y también varias cuentas del Comité Olímpico Internacional (COI).

“Hola, somos OurMine. Bien, esta es la segunda vez. El nivel de seguridad es mejor, pero sigue sin ser el mejor. Para mejorar la seguridad de tus cuentas, contáctanos”, ha tuiteado este grupo durante su momentáneo ataque a los perfiles del Barsa.

“Leemos algunos mensajes privados y parece que Neymar regresará aquí”, ha añadido OurMine desde @BarcaAcademy, la cuenta dedicada en inglés a la Masia. Desde el perfil en catalán, incluso se ha anunciado falsamente el fichaje del delantero brasileño por el conjunto culé.

FC Barcelona's Twitter accounts have been hacked, which is why messages from outside our club have appeared, and which have been reported and deleted. The tweets were made through a third-party tool for data analytics.