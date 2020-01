Nick Kyrgios solicita a Tennis Australia organizar evento para ayudar a afectados de los incendios

MELBOURNE._ El australiano Nick Kyrgios, impactado por los incendios forestales que asolan a su país, ha pedido a Tennis Australia que organice un evento benéfico cuyos fondos vayan a parar a los afectados por este desastre que ha causado, por el momento 17 muertes y ha calcinado algo más de mil 300 viviendas.

“Vamos, seguramente podamos organizar una exhibición previa al Abierto de Australia para recaudar fondos”, dijo Nick en su cuenta de Twitter, siendo respondido casi inmediatamente por el presidente de este organismo Craig Tiley. “Queremos ayudar a estas comunidades de una manera significativa y anunciaremos un número de iniciativas de recaudación de fondos y apoyo que se extenderán durante la Copa ATP, el Abierto de Australia y nuestros otros eventos en las próximas semanas”, escribió Tiley en un comunicado. “Manténgase en sintonía para más anuncios”.

“Es bastante trágico lo que está pasando, especialmente con mi ciudad natal, Canberra, que está bajo un poco de humo, el humo más peligroso del mundo en este momento”, dijo Kyrgios el jueves en una conferencia de prensa previa a la Copa ATP. “Obviamente es triste por todo lo que está pasando… No se prevé que llueva durante los próximos cuatro meses, así que no parece que los incendios vayan a disminuir pronto, lo cual es bastante triste. Ver a Canberra ser así, es bastante difícil”, dijo sobre su ciudad natal en declaraciones que recoge ATP Tour.

I’m kicking off the support for those affected by the fires. I’ll be donating $200 per ace that I hit across all the events I play this summer. #MoreToCome #StayTuned

Kyrgios también sabe que cuenta con el apoyo de sus compañeros del equipo de Australia. Los demás jugadores esperan poder echar una mano en las próximas semanas.

“Estoy seguro de que todos estos chicos estarán encantados de ayudar”, dijo Kyrgios. “John Millman y John Peers volvieron a twittear, así que cuanto más exposición se tenga, creo que tenemos el potencial para hacer algo bastante especial”.

El capitán del Equipo de Australia, Lleyton Hewitt, añadió: “Han sido tiempos muy difíciles para muchos de los principales estados de nuestro país… Creo que todos nosotros sentimos que nos gustaría ayudar de alguna manera. El tenis, y especialmente Tennis Australia, siempre ha hecho un esfuerzo para tratar de juntar las cosas, y tenemos una plataforma enorme… Si pueden organizar algo lo suficientemente rápido, estoy seguro de que tratarán de hacer absolutamente todo lo que puedan”.

Each ace served across the @ATPCup at all three venues will deliver $100 to the @RedCrossAU bushfire disaster relief and recovery efforts.

With more than 1500 aces expected to be served, the tournament contribution is expected to exceed $150,000.