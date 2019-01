Nicole Kidman vive en paz gracias a su familia

La oscarizada actriz habla de las satisfacciones que vive al lado de su pareja Keith Urban y sus cuatro hijos

Noroeste / Redacción

Al margen de la dilatada y exitosa trayectoria interpretativa que tiene a sus espaldas, así como del sin fin de reconocimientos y premios con los que ha sido agraciada como resultado de su talento, la oscarizada Nicole Kidman tiene cada vez más claro que la situación tan privilegiada de la que disfruta al día de hoy -a nivel personal y emocional- se debe más bien a las satisfacciones y alegrías que le brinda su sólida vida familiar con el cantante Keith Urban, padre de sus dos hijas pequeñas, que a sus triunfos profesionales.

“No estoy segura de que lo que significa eso de ‘tenerlo todo’. ¿Pero he encontrado paz dentro de mí? Sin duda, desde luego, y me siento muy afortunada de haber conocido al amor de mi vida y de poder compartirla tanto con él como con el resto de personas que de verdad me importan. Absolutamente. También he estado en lugares menos apacibles, pero esos también forman parte de la vida”, ha reflexionado, de acuerdo Yahoo noticias.

De todas esas personas que completan y dan sentido a su existencia, la australiana no se ha olvidado de mencionar a los hijos que adoptó junto a su ex marido Tom Cruise, Isabella (25) y Connor (23), y a las dos princesitas de la casa, Sunday (10) y Faith (7), pero al mismo tiempo ha reconocido que la máxima prioridad que le presenta su día a día reside en la necesidad de cultivar y proteger a toda costa su idílico matrimonio con el cantante de música country.

“Nuestra relación es la que sostiene todo lo que hemos construido, y creo que es imprescindible cuidarla todos los días para que evolucione y se vuelva más fuerte que nunca. Me siento muy querida por mi marido y yo trato de corresponderle de la misma forma, porque le adoro y es necesario que nuestra unión sea equilibrada”, ha añadido en su sincera conversación con la revista Psychologies.