Niega administrador de La Primavera, en CuliacÃ¡n, cerrar las puertas a Maradona

Niega administrador de La Primavera, en Culiacán, cerrar las puertas a Maradona

Aclaran que el director técnico de Dorados no se ha acercado a realizar el trámite de ingreso

Janneth Aldecoa

El complejo residencial exclusivo La Primavera, de Culiacán, no cerró las puertas a Diego Armando Maradona, como se especuló, incluso, en medios nacionales.

La administración del residencial aclaró que el nuevo director técnico de Dorados no se ha acercado a realizar el trámite para su ingreso como propietario o arrendatario.

En entrevista con Noroeste, el administrador de La Primavera, Antonio González Aller, señaló que existe un proceso que todo interesado debe seguir para comprar un terreno o comprar una casa en ese sector. Este trámite puede durar cerca de dos meses.

"Son condominios donde, quienes aceptan a otros condóminos no somos nosotros. Quienes aceptan a los vecinos son los propios vecinos de La Primavera. Alguien no puede llegar aquí y decir: oye, te rento o te compro esta casa, te doy $10 millones porque a la hora de escriturar, el notario le pedirá una autorización del condominio", explicó.

Añadió que el proceso comienza con la presentación del interesado, después éste debe llenar un expediente acerca de su trabajo, sus cuentas de banco, su vida.

"Esto es para asegurarnos que no entre gente mala, por así decirlo, que tenga que ver con el narcotráfico, lavado de dinero, etcétera", comentó.

Después, indicó, tiene que ofrecer 12 referencias suyas y otras 12 de su pareja.

"Se les llama a esas personas sin que esté presente el solicitante, para que nos diga si lo aconseja o no, cómo lleva sus negocios; que hablen libremente de él", dijo.

Adicionalmente, dijo González Aller, el interesado debe presentar el aval por escrito de otro vecino de La Primavera.

"Con todo eso, se pasa a un comité de vecinos, que es secreto. Los vecinos ni siquiera saben quiénes son. A veces toca decir que no".

Ese comité lo integran al menos siete vecinos, entre ellos doctores, abogados, arquitectos, de diferentes sectores de La Primavera.

"Todo esa información la mandamos al comité de aceptación. Se investiga a la persona, a su negocio, y se manda al comité de aceptación, que nos dice sí o no. Si nos dice sí, muy bien porque lo que queremos es vender. Nos sometemos a lo que dicen los vecinos", argumentó.

Caso Maradona

Aclaró que Diego Armando Maradona no se ha acercado a iniciar el proceso de ingreso. Tampoco ha ingresado un camión de mudanza del astro de futbol.

"Él no ha venido con nosotros para nada. Con nosotros no se ha acercado nadie de su parte, tampoco. Si él viene, tendría que darme 12 referencias, que no creo que tenga", dijo.

Señaló que La Primavera tampoco vende o arrenda a empresas, solo a personas físicas.

Añadió que al tratarse de una figura tan famosa como Diego Armando Maradona, La Primavera no haría una excepción.

"Podía haber venido él y decir: oye, no conozco a nadie, pero como soy súper famoso, todos me conocen. Pudo haber pasado que los vecinos lo aceptaran o no, no lo sé. Si él quiere entrar, tiene posibilidad, pero siguiendo todo el proceso", dijo.