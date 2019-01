Niega Alarid robos por parte de sindicalizados en taller municipal de CuliacÃ¡n

AYUNTAMIENTO

Niega Alarid robos por parte de sindicalizados en taller municipal de Culiacán

El líder del Stasac sostuvo que su primo, acusado por Estrada Ferreiro de sustraer refacciones del taller municipal, ha trabajado en el Ayuntamiento por 17 años y ha sido un buen elemento

Antonio Olazábal

David Alarid Rodríguez, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, negó que se roben o sustraigan refracciones del taller municipal.

Días atrás Jesús Estrada Ferreiro acusó a un primo de David Alarid de ser quien sustraía refracciones del taller municipal, esto con base en una inspección en los lockers de los empleados sindicales.

Sin embargo el ex diputado local aseguró que fue un mal entendido.

"Cuando dicen lockers creen que dicen algo personal, un locker donde tú guardas tú camisa; los lockers son cajas de herramienta y si buscas algo en las cajas de herramientas vas a encontrar herramientas, esos son los lockers, cajas de herramienta", explicó.

"Somos cuatro mil trabajadores aquí, yo tengo un primo que trabaja en el taller desde hace 16-17 años, y es un buen empleado", agregó.

- ¿Niega cualquier tipo de robo?

Claro que no lo hay, y si los hay que los presenten, está facilito.

Cuestionado sobre familia que tenga trabajando en el Ayuntamiento, el líder sindical reconoció que sí tiene familiares laborando en la actual administración, tanto en el sindicato, como de manera eventual.

"Tengo yo familia aquí, tengo un hermano que tiene 23 años de servicio en el Ayuntamiento, yo tengo 27 años, mi papá se jubiló hace como 12 años... tengo dos hijos que entraron a trabajar en el Ayuntamiento como eventuales, así es", compartió.

Luego del conflicto entre el Ayuntamiento y el sindicato, que terminó en amenazas de demanda por parte del sindicato, David Alarid aseguró que siempre estará en defensa de los trabajadores ante cualquier violación de los derechos del personal sindicalizado, aunque reconoció que a la fecha no se han presentado.

"Nosotros vamos a estar a la defensa de nuestros derechos... para qué vamos a estar nosotros con dichos, nosotros vamos a esperar que exista una violación a un derecho de un trabajador".

- ¿Usted no lo ha visto?

No, ahorita no ha habido, se han dicho cosas pero nosotros estamos a la defensa, vamos a defender el derecho de los trabajadores, y lo digo aquí y lo digo donde sea, no tengo ningún problema con ello.

Por su parte Jesús Estrada Ferreiro afirmó que el primo de David Alarid que trabaja en el taller municipal, será cambiado de área.

"No sé, pero ya les dije yo que el que quiere va a trabajar y el que no quiere que se vaya a su casa...no sé si sigue trabajando o no ahorita (primo de Alarid en el taller) pero no va a seguir trabajando ahí seguramente", afirmó el Alcalde.