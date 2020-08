Niega Rocha Moya interés en gubernatura, pero se contradice

El senador sinaloense negó estar levantando la mano para ser candidato a Gobernador en el 2021, pero luego dijo que el alcalde de Culiacán estaba en el mismo evento que él y “también” era aspirante a la gubernatura

América Armenta

CULIACÁN.- “Ahí está el Presidente municipal y también él es aspirante a ser Gobernador”, dijo Rubén Rocha Moya, Senador sinaloense por Morena, una vez que se le cuestionó si estaba en la reunión con Alonso Ramírez Cuéllar por interés en ser candidato a la gubernatura de Sinaloa en las elecciones a llevarse a cabo en el 2021.

Después de negar que estaba levantando la mano para la candidatura, Rocha Moya mencionó la frase en la que se incluyó, pues con la presencia de Jesús Estrada Ferreiro en el lugar, lo señaló como alguien que también está buscando ser Gobernador.

“He sido dos veces candidato a Gobernador, usted saque cuentas”, finalizó cuando se le preguntó que si sí le gustaría gobernar Sinaloa y respaldó lo que el Presidente del CEN de Morena dijo en su visita a Sinaloa, que la gubernatura está asegurada para Morena el próximo año.

“Tenemos derecho a aspirar”, comentó después y consideró positivo que se manifiesten diferentes personas para contender por ese cargo de elección popular, “qué bueno que se expresen las voluntades de cada quien de ejercer sus derechos, somos ciudadanos sinaloenses tenemos derecho a aspirar a Gobernador, a diputado, a reelegirse, etcétera”, refirió.

“Yo estoy aquí porque aquí estoy en la reunión”, expresó, pero al cuestionarlo porque no está afiliado al partido y era un encuentro de la militancia con el Presidente del CEN del partido, reuniones a las que no acude regularmente, resaltó que es Senador por Morena y que eso lo hace parte del movimiento aunque no esté afiliado.

“Yo soy senador de Morena, soy senador del movimiento, no dice que tienes que ser militante, debes ser del movimiento”, refirió.

Además negó que haya divisiones en el partido, pero dijo que hay discrepancias, como en todos los movimientos políticos y que eso no significaba que haya divisiones, por lo que pidió que no se inventen cosas al respecto, pues resaltó que es un ciclo regular entre integrantes.

También hizo énfasis en que si algo se ha promovido en la agenda legislativa es el avance en la equidad de género y en la igualdad de género, en caso de que sea mujer la candidata a gobernar el estado, lo que aún no se ha definido.