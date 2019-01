Nirvana denuncia a Marc Jacobs por plagiar su famoso logo

Hasta el momento la firma de ropa no ha dado ninguna respuesta al respecto

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ La compañía que representa a la banda de rock Nirvana, ha demandado a la marca del diseñador de modas Marc Jacobs, por infringir los derechos de autor por su línea de ropa "Bootleg Redux Grunge".

La demanda se presentó el pasado 28 de diciembre en el Tribunal de distrito en California.

La marca Marc Jacobs lanzó la colección el pasado noviembre y está basada en el trabajo del diseñador con la firma de modas Perry Ellis en 1993, citó infobae.com.

Nirvana LLC alega que Marc Jacobs copió el logo "smiley face" (cara sonriente) de la banda sin autorización alguna. El logotipo, que presenta la letra "x" en lugar de los ojos y una lengua que sobresale de la boca, fue diseñado por el difunto líder del grupo, Kurt Cobain, en 1991. La imagen fue registrada con derechos de autor en 1993.

La reclamación enumeró una serie de artículos dentro de la colección incluyendo camisetas y calcetines que llevan una imagen "virtualmente idéntica".

Además, se alegó que la marca realizó una campaña de marketing que hacía clara referencia a Nirvana, incluyendo los títulos y letras de las canciones del grupo.

De acuerdo con la demanda interpuesta, el sitio web para cada producto decía que "this bootleg sure smells like teen spirit" (en referencia al tema "Smells Like Teen Spirit" del disco Nevermind de 1991).

La página de Marc Jacobs en Tumblr también incluye un clip del video musical de dicho sencillo.

De acuerdo con los documentos de la demanda, las referencias de la compañía a la banda están "calculadas para engañar al público y hacerle creer falsamente que Nirvana respalda toda la colección 'Bootleg Redux Grunge'".

La queja alega que el uso indebido del logo de la carita sonriente y las numerosas referencias a Nirvana en el material publicitario de Marc Jacobs equivalen a una "infracción de marca registrada de derecho común, una falsa denominación de origen, fallecimiento y competencia desleal".

Nirvana LLC describió la supuesta infracción como "intencional, maliciosa y opresiva".

Los abogados están solicitando una orden judicial para evitar que Marc Jacobs anuncie o venda cualquier artículo que tenga la imagen de la cara sonriente, así como también el pago de daños y cargos.