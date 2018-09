No al diálogo, vecinos de la Chapultepec se amparan contra ciclovía

La reunión estaba programada para que diseñadores socializaran alternativas de obra, incluyendo peticiones que hicieron los vecinos de las calles por donde pasaría la ciclovía.

Karen Bravo

CULIACÁN.- Tras las quejas que generó la intención de construir una ciclovía en la colonia Chapultepec, los vecinos se ampararon para que la obra se detuviera.

El anuncio lo dio Eleviel Zamora, diseñador de proyectos en la Secretaría de Obras Públicas, durante una reunión con vecinos de la colonia Chapultepec y con socios del club campestre del mismo asentamiento.

La reunión estaba programada para que diseñadores socializaran alternativas de obra, incluyendo peticiones que hicieron los vecinos de las calles por donde pasaría la ciclovía.

Sin embargo, en el transcurso de la reunión los vecinos sostuvieron sus inconformidades y no se culminó la exposición. Posteriormente Zamora realizó el anuncio.

Los vecinos argumentaron que se afectarían con la ciclovía porque no habrá espacios suficientes de estacionamiento, y que entorpecerá el flujo vehicular.

"Usted me está diciendo que me va a beneficiar porque es su proyecto, pero de repente la vía se volvió pública, obviamente la seguridad ya no la va a tener, porque aquello se vuelve público y se vuelve un paso público, un malecón", opinó una de las vecinas.

"De un día para otro que vivía en una calle privada, en una colonia tranquila donde no pasaba nadie, ahora pasa el pueblo y hasta la banda se van a traer", continuó.

Este miércoles la obra cumplió una semana de estar detenida por las inconformidades vecinales.