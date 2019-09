No contaba con permiso para operar la unidad de transporte escolar accidentada: Vialidad

El Director de Vialidad y Transportes Feliciano Valle señaló que la unidad no contaba con la documentación necesaria para operar y por ello le aplicarán la multa máxima que marca la ley

Karen Bravo

CULIACÁN._ La unidad de transporte escolar que chocó en la mañana de este lunes y donde resultaron lesionados cinco niños, no contaba con la documentación para prestar el servicio confirmó el Director de Vialidad y Transportes Feliciano Valle.

“Esta unidad no contaba con la documentación necesaria, por lo tanto es una situación que está fuera de la norma totalmente y pasan este tipo de situaciones”, detalló.

Por esta falta la ley marca una multa basada en la Unidad de Medida y Actualización, UMA, que asciende a 126 mil 735 pesos.

“Y algunos conceptos más de no contar con documentación pues son 1 mil 267 pesos, ya en total son 128 mil 011 pesos. Esto lo estamos haciendo por la irresponsabilidad por prestar un servicio en una unidad que no cumple con las condiciones de seguridad, que no cumple con las condiciones de la comunidad y por el tema de la documentación”, abundó Valle.

Las unidades de transporte escolar son revisadas dos veces al año, en el inicio del ciclo escolar y en los primeros tres meses del año natural.

Actualmente existen 250 unidades que tienen concesión para prestar servicios de transporte escolar, de los cuales 96 son los que cumplieron con la documentación en regla.

“De estos 96 al principio eran alrededor de 55, el resto pudieron subsanar ya fueran sus sistemas de documentaciones o cosas de ese tipo y algunos otros que simplemente no cumplieron y están imposibilitados a prestar el servicio”, explicó el Director de Vialidad y Transportes.

Las verificaciones son para evaluar que la unidad cuente con asientos adecuados, cinturones de seguridad para los niños, extintor y luces en la parte superior, detalló Feliciano Valle.