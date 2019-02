No cualquier actor emociona como Yalitza en Roma, responde Cuarón a las críticas

El cineasta calificó de “racistas” las múltiples críticas que ha recibido la protagonista de la película Roma,

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).- El cineasta Alfonso Cuarón repudió los comentarios racistas que actores y actrices mexicanas han realizado sobre la actriz Yalitza Aparicio, protagonista de la multipremiada película Roma, que además el próximo 24 de febrero compite por 10 premios Óscar, el mayor reconocimiento que entrega la industria cinematográfica en el mundo.

En una entrevista con Carlos Loret de Mola, Cuarón respondió a las críticas contra Aparicio, nominada al Óscar por Mejor Actriz, y el futuro de la joven oaxaqueña y dijo que “el futuro para ella depende de lo que ella quiera hacer; Yalitza es de los mejores actores con los que yo he trabajado”.

“Es un error y de hecho es una actitud bastante racista de quienes piensan que ella sólo estaba interpretándose a ella misma”, comentó sobre las críticas. “Es dar una limitación tan grande a una mujer simplemente por sus raíces indígenas. Está mujer no tiene nada qué ver con Cleo, esta mujer creó el personaje de Cleo. No cualquier persona, no cualquier actor puede crear esos momentos con esos recursos emocionales tan profundos como lo hizo Yalitza”, agregó.

El pasado 7 de febrero se dio a conocer que la película comandada por Netflix arrasó con el nivel de reproducciones durante los primeros días después de su estreno ya que alrededor de seis de cada 10 suscriptores de la plataforma han disfrutado de esta producción.

De acuerdo con El País, las reproducciones del filme del cineasta mexicano se dispararon al rededor de un 280 por ciento en Netflix, es decir, al rededor de 3.6 millones de suscriptores de la plataforma de streaming ya habían visto Roma.

El cineasta mexicano enfatizó que el éxito que ha conseguido el largometraje en blanco y negro se debe a la relación que el público llegó a formar con el personaje interpretado por Yalitza.

“Si Roma funciona y está teniendo ese impacto mundial no es porque yo pueda filmar muy bonito, es por la relación que el público está teniendo con Cleo y Cleo es una creación de Yalitza.”

Ayer se difundió un video en el que el actor mexicano Sergio Goyri llamó “pinche india” a Yalitza Aparicio, demeritó su actuación en la película Roma y criticó su nominación a una de las categorías más importantes de los premios que entrega la Academia de cine estadounidense: Mejor Actriz.

“Que metan a nominar a una pinche india que dice: ‘sí señora, no señora’, y que la metan a una terna a la mejor actriz del Óscar…”, alegó Goyri.

A pesar de que el video se difundió horas después de la entrevista de Cuarón en el noticiero de Loret de Mola, el oscarizado director calificó de peligroso el hecho de que estén demeritando el trabajo de la joven oaxaqueña por su apariencia.

“A mi me parece que lo peligroso es cuando la gente dice que puede ser limitado, es justo la decisión de lo que pueden ser los personajes en México: en donde una persona como Yalitza por su manera de verse sólo puede interpretar a una trabajadora doméstica y qué bueno que lo haga, pero ella puede tener la posibilidad de interpretar lo que se le pegue la gana”, expuso Cuarón. “Puede interpretar a una científica. Es de los seres más inteligentes que he conocido”, agregó.

YALITZA COMO BLANCO DE CRÍTICAS

Yalitza Aparicio ha sido objeto de una fuerte serie de críticas, incluso por parte de actrices y actores mexicanos, por su aspecto y por su actuación en la película de Cuarón.

Hace unos días, Rossana Barro, coordinadora de la Atención Especial a Invitados en el Festival Internacional de Cine de Morelia, reveló a través de Twitter que un grupo de actrices mexicanas presuntamente solicitarán a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz en los Premios Ariel.

Vanessa Bauche, Dolores Heredia y Regina Orozco salieron en defensa de Yalitza Aparicio. Las actrices rechazaron ser parte de una lista que se difundió en redes sociales. Ninguna, sin embargo, negó que se hubiera pedido vetar a la actriz indígena oaxaqueña nominada al Óscar.

Dolores Heredia aseguró que no es parte de ningún “chat” que esté en contra de nadie. “Todo lo que veo y escucho en ROMA para mí es belleza. Y celebro a todos los que participaron en su realización”, escribió la actriz quien ha estado nominada en dos ocasiones al premio Ariel como Mejor Actriz por la cintas Santitos (1999) y Dos crímenes (1995).

Vanessa Bauche también salió a defender la postura que ha tenido siempre con la actriz de Roma después de que se diera a conocer la información en que se involucrara su nombre con el chat.

Por su parte, la actriz de teatro y cine, Regina Orozco –ganadora del Ariel por la cinta Profundo Carmesí en 1996– pidió que los medios sacaran su nombre de las notas que la relacionaran con el grupo, pues no va con lo que piensa de la joven de 25 años.

MEXICANOS APOYAN A ROMA RUMBO AL ÓSCAR

La cinta mexicana nominada a 10 Premios Óscar, ha recibido mucho apoyo de los mexicanos, de los que 68 por ciento cree que ganará la estatuilla a mejor película y 70 por ciento opina que su director, Alfonso Cuarón, también se llevará su galardón, según un sondeo del diario El Financiero divulgado este jueves.

La encuesta también muestra optimismo, aunque menor, de cara a los premios por actuación.

La aclamada y debutante Yalitza Aparicio, nominada a mejor actriz protagonista, tiene 66 por ciento de posibilidades de resultar ganadora, según los encuestados, mientras que la veterana Marina de Tavira cuenta con 53 por ciento de posibilidades de llevarse el Óscar a mejor actriz de reparto.

Esta es la primera vez que una cinta en español (y mixteco) es nominada al Óscar más importante, el de Mejor Película. Antes de Roma nueve filmes extranjeros -entre ellos Il Postino, Z o Life is Beautiful– lograron esta candidatura pero ninguno lo logró.