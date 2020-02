‘No es pecado, el primer milagro de Dios fue convertir el agua en vino’, dice Alcalde de Mazatlán

Luis Guillermo Benítez Torres justifica así el video donde aparece empinándose una botella de whisky durante el concierto de Julión Álvarez

Netzahualcóyotl Ceballos

El Alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, dijo que no es pecado haber bebido whisky en público, ya que el primer milagro de Dios había sido, precisamente, convertir el agua en vino.

Esto, como respuesta a videos y fotografías que circularon en redes sociales el fin de semana, donde Benítez Torres aparece empinándose una botella de whisky en el concierto de Julión Álvarez, el viernes, en el Centro de Usos Múltiples.

“Fue a responder a una cortesía del muchacho que cantó ese día, Julión Álvarez, me brindaron una botella de whisky y me estaba insistiendo que brindara con él, yo le dije ‘con el vaso’, ‘no, con la botella’, varias veces, se me hizo una descortesía, honestamente, sabía lo que iba a desencadenar”, explicó.

“Además no es pecado, el primer milagro de Dios fue convertir el agua en vino en Las Bodas de Caná. Luego van a decir por ahí ‘oilo’... pero es la verdad, soy humano igual que todos, y no quise hacer una descortesía a Julión que al final del día promueve a Mazatlán por todos lados”, expresó.

En el material difundido en redes sociales se observa al Alcalde de Mazatlán de pie empinándose una botella de whisky, mientras unos le exclaman “¡fondo, fondo, fondo!”, y le aplauden, animándolo a continuar.

Algunos comentarios de cibernautas defienden a “El Químico” argumentando que se encontraba en su tiempo libre y que sólo respondió a una invitación del cantante, mientras que otros, le critican exhibirse con una imagen negativa siendo el Alcalde de Mazatlán.

Roberto González Gutiérrez, presidente del comité municipal del PAN, le recordó que es una figura pública y que representa a Mazatlán, incluso en sus días inhábiles y en cualquier horario.

A González Gutiérrez, Benítez Torres le respondió que cómo no se criticó así al ex Presidente de la República, Felipe Calderón.