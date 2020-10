Día del Médico

'No estábamos preparados para la pandemia', dice el doctor Germán Flores Muñoz

El especialista dico urgenciólogo destaca que, lo más triste de esta pandemia, es tener que dar a las familias, la noticia del fallecimiento de su ser querido, así como despedir a varios de sus colegas caídos en la batalla

Leopoldo Medina

Para el Doctor Germán Guadalupe Flores Muñoz, especialista cómo médico urgenciólogo y manejo de pacientes críticos, con más de 14 años de experiencia dentro del sector salud, Sinaloa no estaba preparado para todo lo que ha ocasionado esta pandemia de Covid-19.

Recordó que, aunque años atrás se contaba con la experiencia de la pandemia por el H1N1, donde también predominó el miedo, la incertidumbre, y la mortandad, esta vez el virus del Covid-19 vino a cambiarlo todo.

“Hemos sido rebasados, México fue rebasado, el estado fue sobrepasado por esta pandemia, demostrando que no estábamos preparados para atender a este tipo de pacientes, la emergencia ha sido tan grande, que poco a poco los hospitales se fueron equipando no solo con más camas, también ventiladores, mayor personal, que en su momento no estaba preparado para lo que se veía venir”, señaló el médico.

Flores Muñoz lamentó que a nueve meses de iniciada esta pandemia, aún no exista un tratamiento definitivo para tratar o revertir esta enfermedad, por lo que esta pandemia obligó al sector médico a capacitarse mucho más, en su caso, mejorando aún más sus conocimientos en el manejo de pacientes críticos, sobre todo en aquel que necesita soporte con ventilador.

“Puedo asegurar que ningún colega del medio estaba preparado para atender esta emergencia, por lo que nos tuvimos que meter de lleno en este tema, y así saber cómo actuar frente a este mal, representando un reto muy grande no solo para el gobierno, para todos, médicos, científicos, y sociedad en general”.

Resaltó que la batalla aún no termina, hoy la diferencia es que ya hay un mayor conocimiento, médicos preparados, hospitales habilitados, pero aún con muchas carencias por resolver, pero aún así, se ha salido adelante, se ha dado batalla a esta enfermedad, buscando salvar las mayores vidas posibles.

Como muchos médicos, Flores Muños destacó haber sentido, no miedo, temor general de contagiarse, por no saber cómo tratarse en los comienzos de la pandemia ante la falta de información.

“Tenía mucho miedo, porque se decían muchas cosas, muchos cuidados, empezando por la vestimenta, en su momento una fuente mayor de contagio para el personal de salud, y puedo asegurar que el 90 por ciento del personal de salud hemos sido infectados de Covid, pero hoy el temor es más grande, que haya un rebrote”, señaló Flores Muñoz.

Lamentó que muchos compañeros han caído en la batalla frente al Covid, amigos, que no olvidará, quienes fallecieron dándolo todo por salvar vidas, ante un enemigo que no cede, y a quienes se les recordará como verdaderos héroes.

Respecto a que hoy el gobierno está siendo más flexible al permitir que se reabran lugares de espacios masivos como los estadios, entre otros, en donde se puede apreciar como mucha gente ha bajado la guardia, y no se cuida, Flores Muñoz señaló que la sociedad ha caído en la irresponsabilidad.

“No podemos culpar de todo al gobierno, creo que cada quien es responsable de sí mismo, y de lo que genera el acudir a esos lugares públicos, porque no solo se está peligra la persona, está arriesgando a su familia, a su círculo más importante, y eso está mal”.

Indicó además, que el gobierno tiene la facultad de prohibir, sin embargo es la gente la que toma la decisión de ir o no a esos lugares, y ante lo que se ha visto estos días, teme surja un nuevo rebrote, pero no de personas que ya fueron infectados, sino de personas nuevas, dado que la enfermedad a estas alturas no ha cedido, y mientras no llegue la vacuna, no se sabe hasta cuándo lo hará.

Resaltó que abrir los estadios y otros lugares masivos, ha sido un error muy grande, pero no se puede culpar al gobierno, la culpable es la sociedad, porque no quiere entender, a lo que suman otros factores, como la mala economía, donde se ven otros beneficios sin importar a quién se vaya a afectar.

“Lo más triste que me ha tocado ver en esta pandemia, son las familias, ver cómo sufren al enterarse que su familiar no evoluciona adecuadamente, que su situación se ha complicado, hasta darles la noticia que ha fallecido, es muy duro, porque esta enfermedad afecta a todo el entorno, no solo al paciente, en lo emocional, económico, por lo agresiva que es”, resaltó Flores Muñoz.

Agregó que, ver el rostro triste de la familia, quienes esperaban buenas noticias, y no es así, han sido episodios que difícilmente podrá olvidar, dado que el aspecto emocional siempre será el más afectado.

“Esta enfermedad es una invitación a volverse más humano, nos ha enseñado mucho, a saber que la preparación y capacitación debe seguir siendo importante, pero sobre todo a recuperar ese lado humano que muchos médicos han perdido, desde el trato a los compañeros, pacientes, y familiares, ojalá que retomemos mucho esto, es importante”.

Flores Muñoz espera que en los próximos meses llegue la esperada vacuna, así como que surja el tratamiento ante el Covid, que genera mayor seguridad, tener mayor capacitación, equipos, e insumos necesarios, por si llegara a surgir un nuevo rebrote y no ser de nuevo rebasados.

Resaltó, es importante apoyar a los médicos y personal de salud con mejores pagos, como un estímulo a su trabajo, sobre todo ante una situación que es de alto riesgo no solo para los médicos, sino para todo el personal que labora en un hospital Covid.

“Viene el tiempo de frío, y se espera una panorama más difícil, con casos de influenza, más pacientes Covid, sumándose también las enfermedades típicas de la temporada, por lo que el panorama se vislumbra más difícil”.

Para Flores Muñoz, ser médico es la mejor decisión que ha tomado en su vida, una de las metas que siempre se puso desde niño, pasando por muchos obstáculos, hasta lograr su objetivo.

En 14 años, muchas han sido las satisfacciones que ha recibido, sobre todo las que tienen que ver con el hecho de saber que con su trabajo y preparación puede lograr dar bienestar a otros.