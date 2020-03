No ha pedido Congreso apoyo para consulta en JJR: Secretario

El Ayuntamiento de Guasave está en la mejor disposición de contribuir en el buen desarrollo de la jornada que se celebrará el 15 de marzo para que los ciudadanos de esa región opinen si quieren convertirse en municipio

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Hasta el momento y a menos de dos semanas de que se lleve a cabo la consulta ciudadana en Juan José Ríos sobre la municipalización de esta región, el Congreso del Estado no ha solicitado apoyo al Ayuntamiento de Guasave, dijo Gerardo Peñuelas Vargas.

El Secretario de la Comuna subrayó que están en la mejor disposición de contribuir en este ejercicio democrático que ha ordenado el Congreso del Estado y en el que coadyuvará el Instituto Nacional Electoral.

“Aquí a Secretaría no ha llegado nada, absolutamente nada, no tengo conocimiento, excepto las informaciones que hemos escuchado cuando acudimos a algunos eventos, la información que tenemos de las propuestas en el Congreso que han hecho algunos diputados, pero oficialmente a Secretaría no nos ha llegado nada”, manifestó.

“Si consideran que sea necesaria la participación o apoyo del Ayuntamiento nosotros estamos en la mejor disposición, a la hora que sea necesario, el apoyo con seguridad, protección civil, asistencia, estamos en la mejor disposición”.

El domingo se realizó la consulta ciudadana en Eldorado, región del centro de Sinaloa que también quiere convertirse en municipio, y el Congreso del Estado determinó que el domingo 15 de marzo se realice un ejercicio similar en la región de Juan José Ríos, donde convergen comunidades de los municipios de Guasave, Ahome, El Fuerte y Sinaloa.

Aunque la lucha por la municipalización de esta región data de la década de los años 50 del siglo pasado, ha sido en las últimas administraciones estatales que los liderazgos de esa región han aumentado las gestiones para emanciparse.

“Nuestra Presidenta no está en contra, incluso lo ha declarado, de que se municipalice y se hagan los trámites correspondientes. Yo creo que la ciudadanía tiene la última palabra y nosotros como Ayuntamiento tenemos toda la obligación de contribuir”, subrayó el Secretario del Ayuntamiento.

Ha menos de dos semanas de la consulta, Peñuelas Vargas dijo que esperan el llamado para contribuir sobre todo en el tema de la seguridad durante la jornada.