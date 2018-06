No habrá borrón y cuenta nueva en turismo: Torruco - Noroeste

No habrá borrón y cuenta nueva en turismo: Torruco

Anuncia Miguel Torruco, propuesto por AMLO para encabezar la Sectur federal, que se consolidará Playa Espíritu

Sibely Cañedo

22/06/2018 | 12:02 AM

Al presentar a empresarios mazatlecos el proyecto turístico de Andrés Manuel López Obrador, Miguel Torruco Marqués señaló que no habrá "borrón y cuenta nueva", sino la consolidación de proyectos como el Centro Integralmente Planeado de Escuinapa, al sur de Sinaloa.

"No podemos darnos el lujo de planear y no ejecutar, no haremos las grandes obras sino consolidaremos lo ya existente para generar empleo en las 135 plazas turísticas de México".

