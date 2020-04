No hay evidencia científica de que cubrebocas sirva para disminuir contagios por COVID-19: López-Gatell

López-Gatell detalló que el uso de mascarillas o cubrebocas debe ser, más bien, una estrategia auxiliar ante la emergencia sanitaria provocada por el nuevo brote

28/04/2020 | 02:11 AM

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, afirmó hoy que no existe evidencia científica y certera que respalde el uso de cubrebocas como medida para disminuir la propagación del coronavirus.

En rueda de prensa, el Doctor López-Gatell detalló que el uso de mascarillas o cubrebocas debe ser, más bien, una estrategia auxiliar ante la emergencia sanitaria provocada por el nuevo brote, y que las autoridades locales tienen que apostar por medidas fundamentales de prevención, como la disminución de la movilidad y la suspensión temporal de las actividades no esenciales.

“Existe una parte sustancial de evidencia sobre la utilidad de los cubrebocas como mecanismo de protección a los demás para que alguien que tiene COVID-19 no lo transmita a los demás”, aclaró el especialista en epidemiología.

López-Gatell sugirió que el uso de cubrebocas es útil desde el punto de vista de no contagiar a otros, y no tanto de no ser contagiado.

No es inconveniente que las autoridades estatales recomienden portar cubrebocas como auxiliar, aunque su uso no debe contrarrestar la constancia de medidas de mitigación masiva más efectivas. Generar políticas públicas debe considerar la evidencia científica y aspectos prácticos. pic.twitter.com/z11BleqibK — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 28, 2020

“La evidencia todavía es inconclusa… Es que las personas que no están enfermas, si utilizaran un cubrebocas, si eso resultaría en una protección para ellas mismas. En general, los distintos elementos de evidencia sugieren que no”, agregó.

Además, el Subsecretario explicó que, al usar tapabocas, las personas podrían descuidar otras medidas de protección más efectivas como el lavado de manos y mantener la sana distancia.

“Existe un fenómeno que se llama Compensación del riesgo, que consisten en que las personas que puedan sentirse protegidas (por el cubrebocas) y empiezan a disminuir su atención en las medidas de protección básicas, como el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta, el no salir de casa”, expuso.

“Por varias semanas, al inicio de la pandemia he comentado esto mismo y habíamos dicho que el usar cubrebocas tiene una pobre utilidad, o incluso tiene una nula utilidad”, afirmó el experto.

El funcionario explicó que el SARS-CoV-2, como todos los virus respiratorios, también puede transmitirse por medio de los ojos, lo que sustenta la poca utilidad del cubrebocas.

Finalmente, Hugo López-Gatell citó un análisis del Instituto Nacional de Salud Pública, cuyo resultado arrojó que, hasta ahora, no hay evidencia sustentable que afirme que el empleo de un cubrebocas frene la propagación del virus.

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunció apenas un día antes que se recomienda el uso de mascarilla o cubrebocas en todos los espacios públicos, no sólo en medios de transporte, donde es ya obligatorio.

“Si salimos de casa es preferible usar el cubrebocas siempre, no solamente en el transporte público”, afirmó Sheinbaum.

Así ha exhortado a la población a “extremar las precauciones” porque “estamos viviendo el momento de mayor contagio por COVID-19, lo que se refleja en que del 12 al 26 de abril se triplicó el número de personas intubadas por esta condición, pasando de 265 a 685 personas”.

Sheinbaum se puso en directo una mascarilla: “este tipo de cubrebocas son lavables. No se necesita comprar muchos. Se utilizan en el día, llega uno a la casa, lo lava y lo puede usar para el otro día”, detalló en conferencia de prensa.