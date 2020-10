No hay que permitir que un Alcalde se sienta virrey, dice Mario González sobre El Químico Benítez

El diputado del PT por Mazatlán informa que presentó una iniciativa para que los alcaldes sinaloenses comparezcan ante el Congreso a rendir cuentas

Belizario Reyes

No se debe permitir más que un Presidente Municipal, como el de Mazatlán, se sienta como "virrey", por eso se presentó una iniciativa para que los Alcaldes se presenten también ante el Congreso del Estado a rendir cuentas, manifestó el Diputado local Mario Rafael González Sánchez.

"Probablemente no soy quién para juzgar, pero sí soy quién para decir: no permitamos más que un Presidente Municipal se sienta 'virrey', aquí no se vale, estamos en Sinaloa, tenemos un Gobernador que trabaja y que respeta a cada uno de los ciudadanos y a nosotros cuando se le manda y se le pide a un secretario que se presente al Congreso del Estado, acude sin ningún recato", añadió González Sánchez.

El también secretario de la Comisión de Justicia y vocal de las comisiones de Turismo, Salud y Prevención Social agregó que en la ley hay una ambigüedad, donde dice que nada más deben acudir a comparecer los órganos.

"Ahora se está haciendo una iniciativa de ley que la acabamos de meter donde tendrán que presentarse los presidentes municipales, secretarios y cualquier persona que pertenezca a las áreas del aspecto de seguridad pública, y en el aspecto de los Ayuntamientos, paramunicipales tendrán que presentarse y a rendirle cuentas al Congreso del Estado", subrayó el Diputado local por el Distrito 21 Electoral, con sede en Mazatlán.

"De no hacerlo, serán denunciados ante la Función Pública, es la última iniciativa de ley que hemos presentado".