No hay video de liberaciÃ³n de Ovidio GuzmÃ¡n en CuliacÃ¡n, dice Sedena, pero AMLO ordena que se entregue

No hay video de liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán, dice Sedena, pero AMLO ordena que se entregue

El Presidente asegura que solicitará se entregue el material al medio que lo solicitó

Noroeste / Redacción

22/01/2020 | 12:25 AM

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que solicitará a la Secretaría de la Defensa Nacional, el resultado de la indagatoria que abrió la Fiscalía Militar, para determinar si hubo indisciplina durante el fallido operativo llevado el pasado 17 de octubre, en Culiacán, Sinaloa, mismo donde fue detenido y liberado Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional señaló, además, que solicitará a la Sedena que se revise si cuenta o no con el video donde se observe el momento en que se liberó al hijo del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo".

"Si la tiene, que se las entregue", dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal a una reportera del medio digital 24 Horas, el cual publicó este mismo día, que tras una solicitud de información, la Sedena afirmó no contar con prueba multimedia en que las Fuerzas Armadas liberaron a Guzmán López.

"Se solicita copia del video del momento en que las Fuerzas Armadas se retiraron del fraccionamiento de Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa, cuando recibieron la orden del gabinete de seguridad de finalizar el operativo contra Ovidio Guzmán el 17 de octubre de 2019", fue la petición de 24 Horas a la Sedena.

"De conformidad en los preceptos legales citados en los considerandos de la presente resolución, declara formalmente la inexistencia de la información requerida en la solicitud antes descrita, razón por la cual se emite la presente resolución", indicó la Sedena en respuesta a la solicitud del medio digital, para la que incluso solicitó prórroga.

En otra conferencia de prensa matutina, realizada el pasado 30 de octubre, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, exhibió la cronología y un video del momento en que alias "El Ratón" fue detenido en su domicilio, e informó que la Fiscalía Militar abriría una indagatoria para conocer si los partícipes del operativo infringieron la disciplina militar.

La liberación de Guzmán López se dio a las 15:17 horas del 17 de octubre pasado y se mostró la imagen del presunto narcotraficante durante poco más de tres minutos. En ese lapso se alcanzan a observar siete elementos de las Fuerzas Armadas con una cámara GoPro colocada en el casco.

Sin embargo, el video mostrado por el titular de la Sedena sólo presentó el ángulo de uno de los elementos. El general Sandoval González también mostró otro grabación en donde se observó a seis elementos de las Fuerzas Armadas a las afueras del fraccionamiento en donde el hijo de "El Chapo" fue capturado, y en algunas tomas también se alcanza a distinguir la cámara en el casco.

En la citada conferencia del pasado 30 de octubre, también se cuestionó al titular de la Sedena el porqué no se tenía un video del momento de la liberación; sin embargo, el general Sandoval González sólo especificó la hora en que fue liberado el hijo del capo sinaloense.

“Ya paren todo oiga, ya paren todo, ya me entregué, ya paren todo por favor, ya paren todo, ya tranquilos, ya ni modo, ya dígales que se retiren, pero ya dígales pues, ya no quiero pedos, ya, ya no quiero que, que, haya desmadres”, le dijo por teléfono a sus hermanos, alias “El Ratón”, el pasado 17 de octubre.

Durante la llamada telefónica con su hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, éste le establece que no cesaría las acciones e incluso lanzó amenazas contra militares. El titular de la Sedena destacó que a las 19:49 horas “se ordenó el retiro de las tropas del lugar en donde se encontraban”, por lo que Guzmán López fue liberado a las 19:17 horas.

“En el área del objetivo se actuó con apego a derecho, toda vez que el personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa retuvieron transitoriamente al presupuesto delincuente al salir de su domicilio. Sin embargo, nunca estuvo a disposición de alguna autoridad judicial o ministerial”, dijo el titular de Sedena durante la relatoría de los hechos.

“La falta de orden de cateo se tradujo en la decisión de retirar las fuerzas sin el presunto delincuente y sin culminar obviamente el proceso de detención”, abundó el general Sandoval González, quien resaltó que la falla el operativo se designó un equipo multidisciplinario de la Fiscalía Militar para que determine si se infringió o no la disciplina militar.

Por otra parte, se conoció que la Sedena reservó la información de lo sucedido en el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, llevado a cabo el pasado 17 de octubre, para evitar así que grupos de la delincuencia organizada emulen lo sucedido en la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”.

Según el diario de circulación nacional Milenio, que realizó una solicitud de información, el Estado Mayor de la Defensa Nacional se reservó la información, toda vez que se demostró la “presencia real” del Cártel de Sinaloa, así como su capacidad de organización y de fuego, lo que “presionó al Gobierno Federal para cesar las acciones que realizaban en su contra”.

Un día después, el pasado 31 de octubre, el presidente López Obrador afirmó que la orden de captura y de extradición en contra de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, siguen vigentes. En conferencia de prensa matutina apuntó que se “tiene que continuar todo lo que está en curso, no se cancela nada".

Por su parte, el titular de la Sedena detalló que fue el pasado 13 de septiembre que el Gobierno de Estados Unidos solicitó a México la orden de detención provisional con fines de extradición contra “El Ratón”, misma que fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), y concedida por un juez el pasado 25 de septiembre.

Después, el pasado 1 de diciembre, desde la Plaza de la Constitución del Zócalo de la Ciudad de México, ante alrededor de 100 mil personas, congregadas para conmemorar un año del Gobierno del político tabasqueño, el mandatario nacional indicó que lo sucedido en Culiacán fue una “verdadera prueba de fuego”, en la que delincuencia salió a la calle con armas de grueso calibre, “se vivió un alto riesgo”.

“Se prefirió detener el operativo y liberar al implicado, para evitar una masacre, en la que habrían perdido la vida centenares de personas, la mayoría civiles, gente inocente, según el cálculo que hizo en su momento, el alto mando de las Fuerzas Armadas”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Podrán decir nuestros adversarios, que mostramos debilidad, pero nada vale más que la vida de las personas. La argumentación de esta nueva estrategia está contenida en el Plan [Nacional] de Desarrollo”, abundó el político tabasqueño.

El 4 de diciembre, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que entre 330 cuentas bloqueadas una semana antes, y relacionadas con el Cártel de Sinaloa, se encuentra una perteneciente a Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”.