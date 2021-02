No he parado y eso se va a notar el 12 de marzo: Juan Antonio Llanes

El pugilista culichi se medirá ante Luis Fernando 'Coyote' Valdez en contienda pactada a 4 rounds

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Nos acercamos cada vez más a la primera función boxística de JD Promotions en este 2021 en la capital sinaloense, programada para el próximo viernes 12 de Marzo y donde poco a poco se van confirmando los pugilistas que formarán parte de la magna velada llena de golpes, uno de ellos es Juan Antonio Llanes, joven culichi con un gran futuro y que buscará mantener el invicto como profesional.

Con una foja de 5-0-0, el pugilista de 22 años de edad se medirá ante Luis Fernando “Coyote” Valdez en contienda pactada a 4 rounds en la categoría de los pesos Super Welter, por lo que pinta para ser una batalla llena de emociones y donde un resultado por la vía rápida puede darse para cualquiera de las esquinas.

El tema de la contingencia representó un obstáculo complicado para Llanes, pero no ha dejado de trabajar y prepararse en su carrera.

“Como todos al principio, estuve con ese miedo de infectarme e infectar a los míos, pero son más esas ganas de salir adelante y de sobresalir, por lo que regresamos con más fuerza, no he parado, me he mantenido activo y eso se va a notar el 12 de marzo”, mencionó el pugilista que debutó el 13 de abril del 2019.

Tras conocer a su rival, sabe que será importante analizar la pelea y buscar salir con la mano levantada, además de tener otros objetivos a corto plazo.

“En mi preparación para esta pelea he intensificado mucho mi entrenamiento, me preparé muy bien, porque aunque no conozco mucho de mi rival (Luis Fernando Valdez), sé que no hay un rival pequeño en este deporte y por eso le estamos dando con todo, en nuestros planes no está el detenernos. Mi próximo objetivo es dar ese paso de 4 a 6 rounds, sé que no es nada fácil, podemos con eso y más, vamos con todo”, declaró Llanes Pérez.

De igual forma, Juan Llanes ha sabido adaptarse a sus condiciones físicas para convertirlas en un arma dentro del ring.

“Me considero un peleador muy dedicado y disciplinado en mi carrera, soy bajo de estatura para el peso en el que me encuentro, lo cual considero, más que una desventaja, una virtud, ya que en el intercambio de golpes a una distancia corta, mis combinaciones llegan más rápidas y certeras”, sentenció.