No llevo nada preparado quÃ© decirles, Estrada Ferreiro sobre comparecencia en el Congreso

No llevo nada preparado qué decirles, Estrada Ferreiro sobre comparecencia en el Congreso

El Alcalde de Culiacán señaló que está listo para acudir al recinto Legislativo para responder los cuestionamientos que tengan los diputados del Estado

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Jesús Estrada Ferreiro dijo no tener nada preparado, ningún discurso o planteamiento elaborado que decirle a los diputados de la 63 Legislatura el miércoles a las 17:00 horas, día de su comparecencia.

El Alcalde de Culiacán fue llamado a comparecer ante el Congreso del Estado en primer lugar para que dé una explicación sobre la muerte de Alejandra, joven de 17 años que perdió la vida el pasado 5 de septiembre luego de que derivado de una fuerte lluvia, una corriente la arrastró hasta una alcantarilla.

El cuerpo de la joven fue encontrado un día después sin vida, y Estrada Ferreiro reconoció públicamente que había una denuncia ante el Ayuntamiento para rehabilitar esa alcantarilla, sin embargo se hizo caso omiso, es por eso que el primer Edil reconoció y aceptó la culpa total de la tragedia.

Pedro Villegas Lobo fue el Diputado en primera instancia convocó al Presidente de Culiacán, sin embargo fue hasta el martes 8 de octubre cuando se le hizo una invitación formal por la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para que acudiera al recinto Legislativo,misma que podía declinar, dado que no era una obligación el asistir, debido a que el Congreso no tiene esas facultades.

Estrada Ferreiro rápidamente confirmó su asistencia pese a que no estaba obligado, el morenista se dijo dispuesto a responder los cuestionamientos de los legisladores, además, reconoció que no tiene un discurso preparado para ellos, sólo se someterá a lo que tengan que preguntar.

“Lo que me pregunten, no tengo ninguna cosa preparada ‘¿qué voy a decir?’ lo sé, lo que hay, lo que sé, no voy a llevar información que no tenga. Ahora, si van a pedir números a lo mejor números sí puedo llevar lo más común que puedan preguntar”, explicó.

A la comparecencia también convocaron a Manuel Ochoa Salazar, titular de la Gerencia de Obras Públicas y a Alfonso Meza, director de Inspección y Vigilancia; sobre su asistencia, el Alcalde dijo que así como a él no lo obliga ir nadie, ellos deberán tomar la decisión si asistir o no a la cita con los diputados.

“Yo no voy a llevar a nadie, si a los que invitaron quieren ir que vayan, yo no puedo llevarlos, yo no puedo llevarlos, a mí tampoco me obligan a que vaya, voy porque quiero ir”, sentenció