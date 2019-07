FUTBOL

'No lo descarto'; Omar Bravo analiza retomar su carrera profesional con la UdeG

Después de recibir un homenaje durante la celebración de los 45 años de los Leones Negros, el delantero mochitense dejó entreabierta la posibilidad de retomar su carrera, la cual abandonó en noviembre del año pasado

Noroeste / Redacción

GUADALAJARA._ A casi un año de su retiro, Omar Bravo regresó a las canchas para celebrar con los Leones Negros su 45 aniversario, y el equipo universitario aprovechó los festejos para hacerle un homenaje al delantero, mismo que no ha recibido por parte de Chivas.

"Estuve muchos años en el Guadalajara, en tres etapas distintas, y sé cómo se han venido manejando, no solo desde que salí yo, sino de muchos años atrás, por lo que no me va sorprender ahora. Yo respeto a los aficionados del club, saben el aprecio que les tengo, siempre les he deseado lo mejor, pero no he abierto un canal de comunicación con ellos", dijo.

En medio de las celebraciones, Bravo aseguró que analizará la posibilidad de retomar su carrera profesional luego de ocho meses de que anunció su retiro, por lo que dejó entreabierta la puerta a un regreso a las canchas con los Leones Negros.

“Hay que prepararse muy bien. Para ser sincero, las piernas empiezan a reaccionar diferente. Por eso hay que ser prudente y tenerle mucho respeto a este deporte. Para poder entrar a jugar otra vez tengo que prepararme igual o mejor que ellos, que ya tienen un rato trabajando, pero no lo descarto, la verdad", afirmó.

Omar Bravo habló de la ausencia de Jorge Vergara, que desde hace un año se alejó de los medios para darle prioridad a su vida personal.

"Jorge (se extraña) en el futbol, él fue un parteaguas desde que llegó en 2002 y le puso mucho picante a la Liga. Siempre personajes como él se extrañan", afirmó.

El ex delantero rojiblanco, reconoció haber tenido poco contacto con Amaury Vergara, el nuevo presidente de Chivas.

"No he tenido trato con él, lo conozco desde muy chico, lo vi crecer junto con su papá. No sé ahora cómo esté gestionando sobre el Guadalajara. Yo a Chivas le deseo lo mejor. Tengo o tenía una relación con Jorge, quien no sé cómo esté, pero le deseo que esté bien", aseguró.