No me dejan pasar a la misa, yo no voy al Grito

Implementan fuerte dispositivo de seguridad ayer por la celebración del 209 aniversario del Grito de Inicio de la Guerra de Independencia de México, en la Plazuela República, en el Centro de la Ciudad

Belizario Reyes

16/09/2019 | 01:05 AM

Foto: Noroeste

MAZATLÁN._ Un fuerte dispositivo de seguridad se implementó ayer por la tarde y noche por la celebración del 209 aniversario del Grito de Inicio de la Guerra de Independencia de México, en la Plazuela República, en el Centro de la Ciudad. Dichas acciones se intensificaron cerca de las 16:00 horas y participaron elementos de las policías Municipal y de Tránsito, así como de la Secretaría de Marina Armada de México, Protección Civil y de cuerpos de auxilio y emergencia.

