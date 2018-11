No me quise meter para que no hubiera especulaciones en elecciÃ³n de candidatos: Blancarte

No me quise meter para que no hubiera especulaciones en elección de candidatos: Blancarte

El director del Instituto de Cultura se deslinda de la responsabilidad de elegir a los candidatos a las coronas del Carnaval Mazatlán 2018

Fernando Espinoza

24/11/2018 | 4:03 PM

Óscar Blancarte, director del Instituto de Cultura, se deslindó de la responsabilidad de elegir a quienes hoy son los candidatos a las coronas de la máxima fiesta. El cineasta indicó, en una entrevista con medios de comunicación locales al término del evento de presentación de candidatos oficiales, que no se quiso ver involucrado en el proceso de selección. “Hasta hoy conocí a las Reinas yo, a las candidatas, hasta el día de hoy, yo no me quise meter para que no hubiera especulaciones al respecto”, explicó Blancarte. Además, puntualizó que el encargado de buscar y seleccionar a los candidatos fue el Departamento de Protocolos y Relaciones Públicas, que está bajo la dirección de Irving Campos, y en el que colabora Julián Dozal, quien fue el responsable de inscribir a todos los interesados en entrar a la campaña por las coronas de la fiesta patasalada. “Irving Campos es el director de protocolos, el se encargó de hacer todo el evento en sí, yo simplemente como director de Cultura acepto las decisiones del jurado y acepto las decisiones del pueblo”, dijo. Para finalizar prometió que este será el mejor Carnaval de la historia, y que buscan en las reinas una señorita que represente la elegancia y la belleza de las mazatlecas, y para Rey de la Alegría deberá ser alguien popular, divertido, que conecte con el público. La primera manifestación y primer cómputo se realizará este jueves 29 de noviembre. #Óscar Blancarte

