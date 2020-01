No, no creo. Hay otras opciones, dice JimÃ©nez EspriÃº, incrÃ©dulo, de la rifa del aviÃ³n presidencial

No, no creo. Hay otras opciones, dice Jiménez Espriú, incrédulo, de la rifa del avión presidencial

Agregó que el destino de la aeronave TP-01 tiene otras opciones viables y afirmó no creer que la rifa sea una de ellas

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmabrgo).- Los reporteros agarraron frío a Javier Jiménez Espriú, Secretario de Comunicaciones y Transportes.

Le plantearon, a su llegada a Oaxaca, la posibilidad de rifar el avión presidencial, como propuso (entre 5 opciones que planteó) Andrés Manuel López Obrador.

Jiménez Espriú sonrió cuando se lo preguntaron. “No, no creo. Hay otras opciones”. Rápido rompió el diálogo cuando se dio cuenta que esa era una propuesta del Presidente de México.

Agregó que el destino de la aeronave TP-01 tiene otras opciones viables y afirmó no creer que la rifa sea una de ellas. “Se va a subastar. No, rifa es un boleto y quien se lo gana”, dijo el funcionario y planteó que no es factible la venta de 6 millones de boletos, con un precio de 500 pesos cada uno, pero también mencionó, entre risas, que la opción no se le había ocurrido.

“Yo creo que hay otras más próximas, pero vamos a ver”, puntualizó y dijo no haber escuchado la propuesta del Mandatario mexicano. El Presidente planteó la rifa como una de las cinco opciones para el avión que compró la Administración de Felipe Calderón y que sólo fue utilizada por el Presidente Enrique Peña Nieto.