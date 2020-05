No podemos usar políticamente la pandemia, tenemos que salvar vidas, dice Sheinbaum a críticos

“Bienvenido el debate científico y el debate político. En la ciencia también es fundamental el debate. El tema es cuando lleva algún otro objetivo. Ahí que cada quien haga su revisión”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, desde el Palacio Nacional.

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo esta tarde que no se puede usar la epidemia por la COVID-19 con fines políticos, pues el tiempo que se tiene debe usarse para salvar vidas.

La mandataria fue cuestionada, durante el informe diario sobre cómo va la pandemia en México, sobre la información que compartió este día The New York Times, en la cual se aseguraba que el Gobierno de México no ha contado cientos, “posiblemente miles”, de muertes por el coronavirus, y también ha despedido a “funcionarios ansiosos” que han contado tres veces más muertes en la capital.

“Bienvenido el debate científico y el debate político. Estamos en una democracia. En la ciencia también es fundamental el debate. El tema es cuando lleva algún otro objetivo. Ahí que cada quien haga su revisión”, expresó Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

En el día 47 de la Jornada Nacional de Sana Distancia, México reportó 3 mil 160 muertes por COVID-19, de las cuales 199 fueron confirmadas en las últimas 24 horas.

Hay 31 mil 522 casos confirmados acumulados, entre los que se encuentran los 8 mil 048 confirmados activos, es decir, los que se registraron en las últimas dos semanas.

Hasta la tarde de este viernes, la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades que tienen más casos confirmados de coroanvirus, detalló la autoridad de Salud.

“Hay otros fallecimientos pero hay un comité técnico que determina si estos tienen que ver con COVID-19 o no tienen que ver”, recordó Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sobre las cifras en la capital.

“No se oculta información. Podemos invitar a los periodistas internacionales para que vengan a la conferencia”, agregó el Subsecretario Hugo López-Gatell.