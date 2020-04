Â¿No sabes quÃ© mÃ¡s ver durante la cuarentena? AquÃ­ los estrenos que llegarÃ¡n en abril a CinÃ©polis KLIC

¿No sabes qué más ver durante la cuarentena? Aquí los estrenos que llegarán en abril a Cinépolis KLIC

La plataforma de la famosa cadena de cines en México, compartió los estrenos que llegarán a su catálogo

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Con el confinamiento causado por la rápida propagación del Covid-19 a nivel mundial, son muchas las plataformas de streaming que buscan ofrecer producciones de calidad para entretener a los espectadores en casa.

Cinépolis KLIC, la plataforma de la famosa cadena de cines en México, compartió los estrenos que llegarán a su catálogo durante los meses de marzo y abril.

A diferencia de otros servicios, Cinépolis KLIC sorprende a sus usuarios con películas que se estrenaron en la pantalla grande

A continuación aparecen los títulos que podrás disfrutar durante la cuarentena a través de la plataforma de Cinépolis.

· Star Wars: El ascenso de Skywalker (Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker)

· El caso de Richard Jewell (Richard Jewell)

¿Cuándo llega? La cinta de Clint Eastwood llegó el 24 de marzo

· Parásitos (Parasite)

¿Cuándo llega? La gran triunfadora de los Óscar está en el catálogo desde el 25 de marzo

· Ángeles de Charlie (Charlie’s Angels)

¿Cuándo llega? El reboot protagonizado por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska llegará el 2 de abril.

· Aves de Presa (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

¿Cuándo llega? La historia retorcida contada por la propia Harley Quinn estará disponible a partir del 2 de abril.

· El buen mentiroso (The Good Liar)

¿Cuándo llega? Disfruta de la cinta protagonizada por Helen Mirren e Ian McKellen a partir del 2 de abril

· Bad boys para siempre (Bad Boys for Life)

¿Cuándo llega? ¡El último viaje del dúo más divertido llega el 9 de abril!

· El escándalo (Bombshell)

¿Cuándo llega? Conoce el caso de acoso que vivieron varias presentadoras de Fox News el próximo 9 de abril.

· Un buen día en el vecindario (A Beautiful Day in the Neighborhood)

¿Cuándo llega? Este 9 de abril alegra tu día de la mano de Tom Hanks.

· Sonic, la película (Sonic the Hedgehog)

¿Cuándo llega? El erizo azul más rápido llegará a tu hogar el 14 de abril.

· Mujercitas (Little Women)

¿Cuándo llega? La nueva adaptación cinematográfica de la novela de Louisa May Alcott estará disponible a partir del 16 de abril.