No se cohíben en la colonia Juárez, pese a ser la número 1 en contagios de Covid-19 en Mazatlán

Desde temprana hora los comerciantes arriban al centro de abastos para atender a los clientes que no han dejado de acudir durante esta pandemia

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Antes de salir a trabajar, Jesús Antonio revisó las noticias desde su teléfono: todo era Covid-19, como en los últimos tres meses, pero una nota le llamó la atención en particular: la colonia Juárez, en Mazatlán, era el asentamiento con más casos de pacientes con el virus en el municipio.

Aún así, se alistó como todos los días antes del amanecer y se fue a abrir su carnicería, en el mercado Miguel Hidalgo, en la colonia Juárez, con su cubrebocas y sus guantes de plástico. Nunca le cruzó por su cabeza dejar de trabajar.

“Lo leí en la mañana, lo vi en el teléfono, y no, no me dio miedo. Uno tiene que salir a trabajar”, expresó el comerciante.

De acuerdo a la Secretaría de Salud de Sinaloa, con 24 casos de coronavirus confirmados y 11 sospechosos la colonia Benito Juárez lidera el “top ten” de asentamientos con casos en Mazatlán, a pesar de las restricciones que se han adoptado.

Este domingo como los últimos, los consumidores cumplieron religiosamente y llenaron los alrededores del mercado, muchos de ellos con cubrebocas, y otros no, tomando distancia aquí sí y allá no.

“No, yo no supe, pero aunque sea la colonia con más casos en el mundo es el mercado que me queda más cerca, y lo que sea de cada quien aquí encuentras las cosas más baratas que en otros lados”, expresó una señora que esperaba su turno para entrar a una tienda.

La coordinación municipal de Protección Civil ha emprendido en más de una vez operativos para inhibir aglomeraciones durante la emergencia sanitaria, incluso suspendió el anárquico tianguis.

Ha reconocido, sin embargo, que no siempre es fácil, pues la gente siempre regresa.

La mañana de este domingo, los vendedores ambulantes que se colocan frente al mercado Miguel Hidalgo, por la Avenida de las Américas, ya no se observaron, y las banquetas amanecieron acordonadas como una medida adicional.

No obstante, la gente, una vez más, regresó.