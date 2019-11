No sé cuándo voy a volver: Yuridia anuncia su retiro de los escenarios

La cantante contó una experiencia que vivió en Mérida, la cual, dijo, está afectando su salud

Noroeste / Redacción

En una transmisión en vivo por medio de Instagram, Yuridia compartió con sus seguidores una situación que vivió al llegar al aeropuerto de Mérida con una reportera de Ventaneando, programa conducido por Pati Chapoy, con quien ya antes ha tenido diferencias.

La intérprete narró que tras este episodio se siente destruida, motivo por el que se retiraría de manera indefinida de los escenarios.

Yuridia relató una situación incómoda que sufrió a su llegada al aeropuerto de Mérida. Una reportera del programa Ventaneando se tiró al piso, “tipo Neymar”, detalló, y comenzó a gritar cómo la cantante y sus acompañantes les hacían daño, citó milenio.com.

“La verdad es que no. Eso a mí me asusta mucho, porque a mí no me gustan las confrontaciones y hacen ‘pancho’ para después tener su nota y poder inventarle a la gente”.

Con la duda sobre qué dirían de ella en el programa de espectáculos, consideró que la reportera logró lo que buscaba.

“Esa señora se llevó su nota, obviamente lo van a editar y van hablar como siempre han hablado, que para mí es hacer bullying e incitar a la gente que haga lo mismo”.

La cantante recordó que desde que inició su carrera artística ha tenido que lidiar con el bullying.

“Algo que me ha hecho mucho daño desde que empecé a cantar, por eso yo creo que no me han visto ser la más exitosa del mundo, porque son cosas que no he superado todavía y me da mucha pena”.

Yuridia compartió con sus seguidores que ella quería darles lo mejor de su voz y talento, pero no podía fingir ser una persona que no es, ni puede pararse enfrente de una cámara a dar entrevistas.

La cantante se sinceró con sus fans y les confesó que tenía “fobia social”.

“Yo sólo quiero que lo sepan, no es nada personal, solamente me cuesta trabajo. Lo que me pasó hoy en verdad me destruyó, como siempre me destruye que digan cosas de mí o que se aprovechen de un momento para sacarle provecho y animar a la gente a que desprecie”.

La ex integrante de La Academia dijo que a pesar de ser una situación a la cual se ha enfrentado muchas veces, les quería avisar a sus fans “que ya el próximo fin de semana se va a acabar la gira y no sé cuándo voy a volver”.

“Yo creo que esta situación está afectando mi salud y me quiero sentir mejor. Quiero estar bien, obviamente, lo quiero por todo lo que me han dado y esta gira estuvo increíble, pero ya no puedo prometer algo que no puedo cumplir”, expresó.