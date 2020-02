No se le puede dar el día a nadie: Estrada Ferreiro sobre el 9 de marzo

El Alcalde sostuvo que las mujeres que falten a laboral deben atenerse a las consecuencias que eso pudiera tener

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- El 9 de marzo no se le puede dar día a ninguna mujer en el Ayuntamiento de Culiacán, expresó Jesús Estrada Ferreiro.

Luego de que se convocara a un paro nacional de mujeres debido a la violencia que se ha suscitado contra ellas en el país, cuestionado sobre si la Comuna apoyaría dicho movimiento, el Alcalde de la capital sinaloense dijo que no, y que si alguien quería faltar a trabajar, lo haría ateniéndose a las consecuencias.

"No se le puede dar el día a nadie...cada quien es libre de ir o no ir a trabajar con las consecuencias que eso pueda tener, si es una cosa necesaria, que vaya, si no, pues para qué van. El Ayuntamiento no es una empresa privada, y el presupuesto es del pueblo, si la gente no trabaja va a tener problemas con la administración, la gente va a ir a un servicio y no va a tener servicio", señaló.

"Yo no puedo exhortar a nadie para que haga o no haga las cosas, cada quien tiene la libertad de decir qué quiere hacer, si yo digo que se vayan, me van a criticar, si les digo que les voy a descontar el día, me van a criticar, que hagan lo que quieran ellos, ellos sabrán qué van a hacer", añadió.

El morenista pidió no apresurarse en ese tema, pero dejó en claro que él no puede exhortar a nadie no ir a trabajar, sostuvo que si alguien le pide el día como parte de los cinco a los que tienen derecho en todo el año, lo aceptaría.

"No nos adelantemos las cosas, no voy a alentar una cosa indebida, entiéndelo, si se van pues vamos a ver qué pasa, yo no les voy a decir 'váyanse, no pasa nada', poco le falta la gente para no ir a trabajar, ¿sí o no?", mencionó.

"Imagínate, los empleados sindicalizados tienen cinco días disponibles fíjate, las empleadas sindicalizadas también, cinco días que no se les va a descontar, qué tal si me piden el día a cuenta de los 5 que les corresponden y no se les descuenta, se los doy con todo gusto, pero que lo pidan", agregó.

Dijo también que está de acuerdo en proteger a la mujer, pero no ve relación entre dejar de trabajar un día con la violencia que viven día a día las mujeres en el país.

"No estoy en contra de esto, pero tampoco estoy para alentarlo, ni para decir, 'háganlo, yo los apoyo' no, no, no tiene nada qué ver la cuestión laboral con el respeto a la mujer, yo estoy de acuerdo con proteger a la mujer, con defenderla, pero ¿qué tiene qué ver no trabajar?", cuestionó.