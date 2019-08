No se logra quÃ³rum en asamblea del PAN; repetirÃ¡n proceso de elecciÃ³n del consejo estatal

No se logra quórum en asamblea del PAN; repetirán proceso de elección del consejo estatal

Este domingo los panistas elegirían al nuevo Consejo Estatal, sin embargo no se logró el quórum informó la presidente de la comisión organizadora Roxana Rubio

Karen Bravo

El Partido Acción Nacional no logró quórum en la asamblea estatal pues solamente acudieron siete de los 10 municipios que se requerían para votar el nuevo consejo estatal.

Los municipios que atendieron la convocatoria fueron Angostura, Badiraguato, Mocorito, El Fuerte, Sinaloa, Elota y Concordia.

“Sin embargo, aunque hubieran venido los 10 y hubiéramos completado de los insaculados que se ocupan, de los insaculados que salieron de cada municipio se ocupa el 50 más uno, no se hubiera podido llevar a cabo la asamblea porque se ocupa que estuviera el consejo, las personas que conforman el consejo y no estaban”, detalló Roxana Rubio Valdez, presidenta de la Comisión Organizadora del Proceso.

De los municipios que no acudieron, 10 de ellos estaban enlistados en el documento que circuló ayer firmado por los dirigentes municipales de Acción Nacional anunciando que no acudirían por irregularidades en la COP y falta de recursos para traslado, ya que el Comité Directivo Estatal encabezado por Sebastián Zamudio no les otorga el presupuesto correspondiente, según señala el oficio.

“No estoy diciendo que alguien boicoteó, sino que sí se nos hizo raro que no se presentaron los demás municipios cuando el estatal y dirigente actual hasta el día de hoy, se le dio a los municipios los medios de traslado”, expuso Rubio Valdez.

Por las ausencias no pudo ser electo el consejo estatal pero los delegados nacionales sí serán enviados, detalló la presidenta de la COP.

“El consejo nacional no hubo ningún problema porque iban tres mujeres y tres hombres, automáticamente van a entrar los seis”, expuso.

Los delegados son Alejandro Higuera, Salvador López Brito, Luis Ángel Solano, Adriana Carrillo, María Zamudio y Vanessa Sánchez.

Detalló Roxana Rubio que volverán a convocar a asamblea estatal, una vez que haya pasado la nacional, expuso que si nuevamente no resulta electo el Consejo Estatal éste será nombrado por el Comité Ejecutivo Nacional.