No se metan con mi familia en forma perversa: Alcalde

Luego que se difundiera en redes sociales un video de una de sus hijas dándose aire con unos billetes, Jesús Estrada Ferreiro llamó a la prensa a no fomentar el odio hacia su familia

Antonio Olazábal

No se metan con mi familia de una manera perversa, dijo Jesús Estrada Ferreiro, luego de que se difundiera en redes sociales un video de una de sus hijas dándose aire con unos billetes.

En el video se muestra a la adolescente dándose aire con billetes de 500 pesos, el material no fue subido por la joven, lo hizo una amiga de ella.

Andrea, como se llama la hija del Alcalde, asegura no le gusta presumir ese tipo de cosas, y llamó a no atacar a su padre usándola a ella.

Ante ello, el Presidente Municipal comentó que lo que se fomenta con este tipo de material que viralizan los medios de comunicación, y algunos personajes que son críticos a su Gobierno, es el odio, por lo que pidió no metan a su familia en la vida pública del Municipio.

"Por qué fomentar el odio en la gente y la familia, a mí se me hace, con todo respeto lo digo, se me hace lamentable hacer eso... Yo sólo dije un día, no se metan con mi familia en forma perversa, porque no se vale, yo no me meto con la de ustedes", explicó.

"No lo publicó ella ¿Saben quién lo publicó? Gabriel Campo (crítico del Gobierno en Sinaloa), lo conocen verdad, a pues ya saben, es todo".

-- ¿Sobre la labor de Gabriel Campos?

"No me importa la labor de Gabriel Campos, sin palabras".

-- ¿Lo ve como un ataque personal a su familia?

"No tengo calificativo, que lo califique la gente, yo no, es inmoral todo esto, y ocuparnos de ello, también... ¿Qué quieren que haga?, si hay una denuncia dirán que es una represión, si hay una crítica que soy muy sensible, tengo la piel muy delgada".

Estrada Ferreiro aseguró que si bien ha tenido desencuentros con los medios de comunicación, él no les ha faltado el respeto, en cambio el Alcalde sí siente que algunos comunicadores lo han hecho, sin embargo, pidió solamente no meter a su familia.

"Yo no les falto el respeto, y que me defienda no es falta de respeto, el respeto como lo dije ahorita, es mutuo, y no les he faltado al respeto, y sí veo mal, con toda sinceridad lo que dijeron en el programita de nivel 5 (programa de TVP) donde siguieron atacándome, y está bien, sigan atacándome, pero no involucren a mi familia", subrayó.