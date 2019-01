No se pueden reasignar más de 400 millones del presupuesto, insiste morenista… a sus compañeros de bancada

Victoria Sánchez, presidenta de la Comisión de Hacienda, mantiene la postura inicial, que “choca” con la mayoría que insiste en que sean reasignados 1 mil 663 millones

José Alfredo Beltrán

No se puede. No se pueden reasignar más de 400 millones de pesos del presupuesto de 2019, es la advertencia que lanzó hoy María Victoria Sánchez Peña a sus compañeros de bancada.

La presidenta de la Comisión de Hacienda Pública y Administración mantiene la postura inicial, que defendió en tribuna previo a la polémica votación de la madrugada del 1 de enero.

El punto es que el bloque mayoritario de Morena persiste en su posición de reasignar 1 mil 663 millones, dinero que en su mayoría va para atender demandas de trabajadores de salud, magisterio, viudas de policías, entre otros.

Este “choque” de visiones fue palpable de nuevo este lunes 14, cuando se instaló la comisión con el fin de analizar las observaciones que hiciera el Gobernador Quirino Ordaz Coppel al presupuesto.

Los dos morenistas que defienden las reasignaciones por 1 mil 663 millones, Marco Antonio Zazueta Zazueta y Horacio Lara Oliva, de Morena, no asistieron.

La reunión “permanente” se celebró así con la presencia de tres de los cinco integrantes: Sánchez Peña, de Morena, y los diputados del PRI y PAN, Jorge Villalobos y Faustino Hernández, respectivamente.

Sánchez Peña aseveró que en las reuniones con los funcionarios de Administración y Finanzas se les han disipado dudas y ya se tiene un legal y técnico de las observaciones que hiciera el Ejecutivo.

“Sí están sustentadas (esas observaciones) en la Ley de Coordinación, de Disciplina Financiera, en la misma Constitución, sí están fundamentadas”, subrayó.

Y reiteró que no se pueden reasignar 1 mil 663 millones, como piden 17 de sus compañeros, que fueron respaldados en esta tesitura por uno del PT y una del PAS.

“Hasta ahorita nosotros estamos viendo que no hay manera de reasignar más, no hay manera; topa en los 400 millones, y jalando un poquito de donde no debemos jalar, a lo mejor, pero que todavía puede tener soporte estos rubros donde nosotros estamos jalando, para completar esa bolsa de 400 millones”, indicó.

En la Comisión de Hacienda, insistió, ya se tiene prácticamente el análisis completo de lo que “no se puede y de lo que sí se puede”.

“Nosotros ya lo tenemos revisado, punto por punto, legal, técnicamente”, abundó.

Sánchez Peña agregó que la comisión que preside tiene una responsabilidad muy grande.

“El presupuesto del Estado es una carga grande que tenemos que sacarla de la mejor manera, en consenso con los compañeros, siempre haciendo todas las observaciones;

“Como Hacienda es darle (a los compañeros) los argumentos legales, el por qué no se puede, por qué no se puede mover un fideicomiso, por qué no se pueden mover los recursos federales etiquetados, porqué se tienen que respetar los ‘pari passu’, por qué se tienen que respetar los acuerdos peso-peso con el Gobierno federal, esos ya vienen sustentados en las leyes”, agregó.

Su responsabilidad, abundó, es decirles en qué violaciones a la ley se está incurriendo de hacer las reasignaciones por 1 mil 663 millones.

“Yo espero que podamos transitar bien, conforme a la ley, porque uno de los principios también de Morena es no quebrantar las leyes, tenemos que respetar las leyes; yo espero que sí podamos transitar y que los compañeros puedan también hacer la observancia de la ley”, expuso.

“Dejemos de insistir en una reasignación que jurídicamente no nos lo permite”, destacó.

Sánchez Peña estimó que el nuevo dictamen, ya con las respuestas a las observaciones del Ejecutivo, se presenten al pleno en la sesión del jueves 17.