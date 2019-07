'No soy rencoroso ni vengativo': JesÃºs Estrada Ferreiro

Alcalde de Culiacán

'No soy rencoroso ni vengativo': Jesús Estrada Ferreiro

El Presidente Municipal señala que la prensa nunca le dio el lugar que merecía como candidato; le negaron espacios, pero afirma, que no guarda rencor a los medios de comunicación que no lo apoyaron

Antonio Olazábal

Segunda y última parte

La relación de Estrada Ferreiro y la prensa desde que se conoció su victoria en la contienda electoral por la capital del Estado ha sido de altibajos, pero mayormente de bajos.

El 16 de octubre, tres semanas antes de ocupar la Alcaldía, el morenista citó a los directivos de los medios de comunicación para decirles que en su administración no habría convenios de publicidad, siendo que esta práctica era algo común en los gobiernos anteriores.

Había medios que recibían hasta cinco millones de pesos al año sólo por contratos de publicidad con el Ayuntamiento, así que el golpe en sus finanzas se sintió, caló hondo en muchos de los medios de la capital del Estado; Estrada Ferreiro dejó en claro que sólo pagaría programas y actividades que necesite el Municipio publicitar, como lo son programas de salud entre otras cosas.

Debes Leer:

'No estoy aquí por dinero ni por gloria': Jesús Estrada Ferreiro

Hoy, el Alcalde reconoce que tomó esta decisión por cuestiones de ahorro de recursos, sin embargo acepta que los medios de comunicación en el proceso electoral del 2018 no lo apoyaron, no tiene reparo en decir que le negaron espacios, que lo menospreciaron, y hasta se burlaron de él cuando dijo que ganaría, pero afirma, no tiene ningún rencor contra la prensa.

"Lo dije muchas veces y dije los números, y como que los reporteros en cierta forma se rieron de mí, les dije yo llevo siete puntos arriba del PRI, que era el fuerte, y se reían, un día les dije, llevamos 10 puntos arriba y se volvieron a reír, el día que ganamos, ganamos por más de 35 mil votos de diferencia".

--¿Cree que la prensa lo subestimó como candidato, lo menospreció?

--Sí, bastante, y lo siguen haciendo como Presidente Municipal, pero bueno, a mí no me afecta mucho.

--¿Eso afectó a no dar convenios de comunicación, o era algo que ya tenía establecido?

--No fíjate que no, yo no tomo venganza de nada, no soy rencoroso ni soy vengativo, no hubo apoyo de la prensa para difundir la campaña correctamente, me negaron espacios, no nos permitían hacer una campaña como debió haber sido, sin embargo, cuando tomé la decisión de no hacer convenios con los medios, no con los reporteros, sino con los medios, con los dueños de los medios, fue porque el presupuesto que tenía para ello eran más de 40 millones de pesos y yo no estaba dispuesto a despilfarrar el dinero del pueblo en pagar publicidad para mí.

El Alcalde reconoce que ha tenido sus diferencias con la prensa, sin embargo, puntualiza que gran parte de quienes lo critican, lo hacen porque no les dio convenios de publicidad.

"No estoy peleado con los medios, yo no tomo rencor con nadie, y sin embargo sé que los necesito, no para mí, sino para difundir la obra de gobierno, para promover las políticas del Gobierno de Culiacán".

--¿Cree que la prensa lo golpea por no haber dado convenios?

--En parte sí, no son todos, sé quienes son, lo he dicho ya públicamente, pero no quiero seguir con lo mismo, no tiene caso, no es el tema, ni tampoco quiero pasar toda la vida quejándome de esto, pero el sólo hecho de que no publiquen las cosas buenas que hacemos, no yo, sino que las cosas que están ocurriendo buenas para Culiacán es desinformar.

Estrada Ferreiro manifiesta que la prensa en ocasiones juega con los encabezados para hacerlo quedar mal, siendo algo que reconoce le molesta, al grado que una vez en un evento amenazó con no dar entrevistas si esto continuaba, hoy, más relajado, reconoce que se equivocó, y no debió haber realizado esa expresión.

"El hecho de que en una entrevista me cambien los títulos, las cabezas de los periódicos, aun y cuando la noticia completa sea auténtica, eso daña la imagen mía, la imagen del Gobierno y perjudica la ciudadanía que está pensando que yo sí dije algo que nunca dije".

--Una vez dijo, o se corrigen o se corrigen, amenazó con ya no dar entrevistas ¿Usted qué entiende por corregirse?

--No recuerdo las palabras que dije, sí dije algo parecido, sí, o hacen las cosas correctamente o no doy entrevistas, eso sí lo dije, quizá fue un error que cometí, lo reconozco, ofrezco una disculpa, por que no es para tanto, pero no se vale que todos los días hagan lo mismo, aunque sean los mismos, no todos los medios, porque yo creo que la gente merece respeto.

--¿Cree que por su investidura tal vez debería serenarse un poco hablar de otra manera?

--Pues tal vez sí, pero mira, yo no soy hipócrita, yo digo las cosas como son, y si a alguien no le gusta o le incomoda, pues lo siento mucho, yo no puedo andar simulando, yo no puedo decir o reírme cuando me golpean, yo no puedo hacer buena cara cuando me están ofendiendo, ni tampoco puedo quedarme callado cuando veo algo que esté mal o que es una injusticia.

Otro sector del que Estrada Ferreiro se ha expresado en ocasiones en contra es del empresarial. El Alcalde poco después que rindió protesta dijo que no habría certificados de promoción fiscal, mismos que los empresarios suelen utilizar para no pagar algunos impuestos, con tal de que inviertan en Culiacán.

El Presidente Municipal reconoce que los empresarios al igual que la prensa, nunca lo apoyó, sin embargo, hoy afirma, a pesar de no dar Ceprofies y públicamente decir que algunos no pagan impuestos como el predial, lleva una buena relación con ellos.

--¿Pasa algo parecido con los empresarios (al igual que con la prensa), cree que en su momento no lo apoyaron, que no le dieron su lugar como candidato a la Alcaldía?

--No, cuando fui candidato no me apoyaron, pero hoy sí me están apoyando. Mira, esa pregunta que me han hecho algunos reporteros, en forma insidiosa, que yo respeto mucho la pregunta, pero la contesto, y la contesto sin molestarme '¿Oiga, tiene usted enfrentamiento con los empresarios por su actitud?', No al contrario.

"En La Primavera los Coppel son empresarios muy fuertes, ellos son los que manejan La Primavera, el carro de la basura que les quitamos le daba servicio a ellos, no generó ese problema, de enfrentamiento, porque precisamente ellos, don Enrique Coppel, y su hijo, que la administra, nos están apoyando para permitirnos entrar a las privadas a requerir a los habitantes para que paguen el impuesto predial".

Estrada afirma que la relación con los empresarios está bien, así como con los legisladores, el Gobernador. Señala estar bien hasta con quien lo critica, como lo son los morenistas de Sinaloa, tales como María Inés Pérez Corral, quien activamente ha buscado un juicio político contra el Alcalde.

"No estoy peleado con ellos, ellos conmigo sí, yo con ellos no, ayer estuvieron conmigo el Diputado Rosario Romero, Karla Montero, Flora (Flora Isela Miranda), estuvo Graciela Domínguez la semana pasada conmigo, estuvo también Mascareño, Palestino", dice.

--¿También es amigo de ellos?

--Sí, ayer estuve conviviendo con Flor Emilia, que es amiga mía, osea, no hay pleito, hay dos tres tipos que no saben qué onda porque se sacaron una rifa y son diputados por eso, eso no son morenistas.

El morenista habla de sus relaciones con los actores de la política de Culiacán y Sinaloa, reconoce que con algunos se lleva mejor que con otros.

--¿Qué opinión le merece la Síndica Procuradora?

--Es una persona muy difícil, un poco exhibicionista, es una persona que nos genera muchos problemas, y la verdad yo ya no la tomo en cuenta.

--¿No cree que debería hacerlo por el puesto que tiene?

--No no no, en el trabajo la tomo en cuenta para lo que es, no puedo ignorarla, pero por lo que anda haciendo fuera de lo que es en el trabajo, no la tomo en cuenta.

--¿En el trabajo?

--No, en el trabajo no hace nada, el que hace todo es el del área jurídica, Lebobardo, que es un excelente abogado, yo no puedo criticarlo a él de nada.

--¿Y por qué estuvo en la boleta con usted, la metió?

--No, lo que pasa es que ella es del PES, un partido que ya desapareció, y entonces en la coalición se negoció que iba como Síndica Procuradora y llegó, y yo a ella le tenía mucho respeto, mucha consideración, pero cuando empezó con sus desplantes, a querer exhibirse, y querer protagonizar cosas indebidas pues no.

--¿Fue una cuota política la de ella?

--Sí, prácticamente sí, pero no es una persona que tenga afecto por nosotros ni cuando menos.

Días atrás se movió una foto en redes donde aparecía Juan Millán, ex Gobernador de Sinaloa con Jesús Valdés Palazuelos y él. Estrada afirma que sólo se tomó la foto porque estaba en el mismo restaurante, pero no tiene en reparo en decir que es su amigo.

---¿Cuál es su relación con Juan Millán?

--Yo tengo una buena relación con todo mundo.

--¿Se podría decir que es su amigo?

--Pues mira, yo soy amigo de él, él mío, pregúntale a él, no sé si sea mi amigo, él dice que sí.

--Pareciera que tiene más amigos del PRI que de Morena en Sinaloa y Culiacán. Así como usted dice que es amigo de Juan Millán ¿también lo son los morenistas?

--Es igual, yo soy amigo de ellos, si son amigos míos o no, eso apenas ellos lo saben.

--¿Su relación con Jesús Vizcarra?

--Bien, es mi amigo, soy su amigo, y es mi compadre, no lo niego.

--¿Su relación no ha interferido en su gobierno?

--No, para nada, al contrario, me ha ofrecido ayuda a través del DIF para apoyarnos con lentes, con muchos estudios, sin costo, él no tiene necesidad de andar manipulando nada, es una persona con mucha solvencia moral y económica.

"Lo dije muchas veces y dije los números, y como que los reporteros en cierta forma se rieron de mí, les dije yo llevo siete puntos arriba del PRI, que era el fuerte, y se reían, un día les dije, llevamos 10 puntos arriba y se volvieron a reír, el día que ganamos, ganamos por más de 35 mil votos de diferencia".

"...cuando fui candidato no me apoyaron (los empresarios), pero hoy sí me están apoyando. Mira, esa pregunta que me han hecho algunos reporteros, en forma insidiosa, que yo respeto mucho la pregunta, pero la contesto, y la contesto sin molestarme '¿Oiga, tiene usted enfrentamiento con los empresarios por su actitud?', No al contrario.