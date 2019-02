AHOME

No te hagas maje, arregla el drenaje: le dicen a Alcalde de Ahome

Colocan pancartas en los sitios donde hay drenaje colapsado o socavones

Carlos Bojórquez

AHOME._ Con consignas como "No te hagas maje, arregla el drenaje", "Urge gobierno que trabaje, y buen drenaje", o "Urge gobierno en acción, arregla el socavón", ciudadanos de Los Mochis exigen al Alcalde Manuel Guillermo Chapman que atienda los daños producidos en septiembre por la depresión tropical 19-E.

Señalando inacción por parte de la actual administración municipal, que entró en funciones el 1 de noviembre, ciudadanos organizados en el "Movimiento por Ahome" han colocado pancartas en los sitios donde hay drenaje colapsado o socavones.

El empresario, activista y ex regidor independiente, Luis Felipe Villegas Castañeda, indicó que la exigencia es un "clamor ciudadano", no una "grilla", y acusó que el Alcalde ha negado audiencia a las organizaciones civiles que piden solución a las necesidades prioritarias del municipio.

"Nos teníamos que hacer notar de alguna manera. Si el Alcalde no quiere recibir a las organizaciones, pues nosotros habremos de ir a manifestarnos, ya no queremos más excusas, ya no queremos que nos sigan diciendo que no hay recursos, ya estamos cansados de que no se apliquen los presupuestos correctamente, ya no queremos más corrupción en la aplicación de los recursos, queremos tener un Presidente que lejos de andar haciendo proselitismo político se ponga a trabajar", dijo.

Asimismo, hizo un llamado a regidores, Diputados locales y federales, para que, como representantes del pueblo, atiendan esta demanda, pues consideró que se han visto "tibios" en su actuar.

Villegas Castañeda aseguró que el movimiento no tiene tintes políticos, pues han convergido organizaciones civiles con intereses disímiles, como Rueda Verde, Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, Somos más que 53, y Somos Familia Mochis, entre otros.

El viernes por la tarde, el "Movimiento por Ahome" realizará una manifestación pacífica marchando por las principales avenidas del sector Centro de Los Mochis, pasando por la Vicefiscalía y culminando en Palacio Municipal.

Recaban firmas para enviar carta a AMLO

Durante esta semana, se estarán recabando firmas para enviar una carta el Presidente Andrés Manuel López Obrador y pedirle su intervención.

Se le pide la destitución del Alcalde Chapman, acusándolo de ser omiso en la atención de las necesidades prioritarias del municipio, de conducirse de una manera agresiva y grosera tanto en sus discursos como en sus acciones, de ejercer violencia de género en contra de la Síndico procuradora hasta amenazarla de muerte, y de despedir funcionarios arbitrariamente.

"Ayúdanos señor Presidente, amor con amor se paga", se lee al calce.

Luis Felipe Villegas Castañeda señaló que ha habido mucho interés en participar firmando la carta, y apuntó que decidieron respaldar a la Síndico procuradora por considerar que ha sido bloqueada en su intención de generar los procedimientos para castigar a "los que no han hecho las cosas bien" en administraciones anteriores y obligar al actual gobierno a actuar de manera adecuada.

Además, criticó que Chapman no haya encabezado el domingo los honores por el Día de la Bandera, y haya preferido irse a Choix para participar en la ceremonia de premiación de un torneo de pesca y para repartir despensas junto a Grupo VIC, organización política que lo impulsó a la candidatura.

"Lo que yo pienso es que hay muchísimos temas que resolver aquí en la ciudad, como para que se ande involucrando en otros temas porque quiera ser gobernador. Ese es el motivo por el cual la ciudadanía está molesta", reclamó.