Â¿No te rinde el dinero? Identifica las ocho razones comunes

¿No te rinde el dinero? Identifica las ocho razones comunes

Condusef explica en qué consisten las principales razones por las que el dinero no rinde y cómo se pueden evitar

Istar Meza

La Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros brinda ocho razones que afectan para mantener finanzas saludables, dirigidas a los usuarios interesados en recomponer su economía este año, advierte, son situaciones con las cuales se podrían identificar.

Cuando se tienen deudas o no se tienen finanzas saludables, es muy común que se cuenten los días para la quincena, y cuando por fin llega, se escurra el dinero como agua entre las manos, Condusef señala que por eso responde con estas posibles razones de ¿por qué no rinde el dinero?

No se identifica la diferencia entre gustos y necesidades

Un problema por el cuál no rinde la quincena, es el destino de los gastos. Independientemente de su periodicidad, muchas veces el dinero se destina a bienes o servicios que no son necesarios y que acaparan buena parte de la quincena.

Es decir, se gasta sin diferenciar entre gustos y necesidades. Para que esto no siga sucediendo, Condusef recomienda registrar los gastos y clasificar en fijos y variables.

Explica que los gastos fijos son aquellos de los que no se puede prescindir, por ejemplo: alimentación, transporte, luz, gas, renta, etc. Y los variables son los que cambian de acuerdo a los gustos y actividades, por ejemplo: comprar ropa, comer fuera de casa, ir al cine, al fútbol, etc.

Una vez que se clasifican, cuando llegue la quincena, es importante enfocarse en cubrir los gastos fijos y de lo que sobre, se cumpla con algunos gustos.

No se utiliza correctamente la tarjeta de crédito

Condusef dice que al dar los famosos “tarjetazos” como dinero extra para tapar hoyos cada quincena y no tener presente la fecha de corte y de pago, son acciones que afectan el bolsillo. Pero si además se acostumbra a pagar el mínimo, ésta se convertirá en un dolor de cabeza permanente, ya que la vida se irá solo en pagar intereses y el destino preferido del sueldo será la tarjeta de crédito.

Vivir en el presente y nada más

Para administrar correctamente el dinero es necesario tener objetivos y planes a futuro, si no es así, la probabilidad de que se gaste por impulso “sin importar el mañana” es alta. Frases como: “lo importante es vivir el presente” o “ya veré cómo me las arreglo después”, son estandartes del pensamiento de corto plazo que no benefician las finanzas personales, y por lo tanto, se convierten en una razón para que no rinda el dinero.

Condusef explica que si se vive al día, cada que se presente una emergencia o evento inesperado se tendrá que gastar y sobreendeudarse para afrontarlo. En cambio, si se forma un hábito del ahorro, no sólo existe la posibilidad de hacer compras a futuro, sino que ya no se vivirá al día porque se podrá contar con un fondo de emergencias que ayude en este tipo de situaciones, así las próximas quincenas rendirán más.

Ser un usuario influenciable

Un aspecto importante para realizar una compra, es la opinión de alguien cercano o los diferentes mensajes publicitarios que se ven en los medios de comunicación. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el objetivo de la publicidad es vender, y por otro lado, si un familiar o amigo aconseja que se compre algo, no necesariamente se debe hacer, ya que no todos tienen la misma capacidad de pago.

Condusef recomienda que antes de adquirir, es necesario que se haga un presupuesto para determinar si se puede pagar o se va a comprometer dinero que se necesita para aspectos más importantes. No dejarse llevar por la moda o lo que otras personas digan, considerar que se trata de dinero conseguido con el esfuerzo del trabajo.

Los gastos son mayores a los ingresos

Adquirir bienes o servicios que salen del presupuesto sin duda se convierte en un motivo para que no alcance el dinero. Condusef recomienda no gastar en aspectos que salen del presupuesto, ya que de este modo la quincena nunca va a rendir.

Explica que actualmente la oferta y competencia del mercado es mayor, lo que beneficia a los consumidores porque tienen más opciones de calidad a mejores precios, por eso recomienda comparar para conseguir cosas adecuadas a cada economía, pues de esa manera, el dinero no se escapará cada 15 días.

Cargar con efectivo todo el tiempo

Traer mucho dinero en efectivo no es la mejor decisión, en primer lugar es una tentación de gasto que puede absorber el dinero. En segundo lugar es un riesgo latente porque se cae en el riesgo de ser víctima de robo o de extraviarlo.

La comisión recomienda que en lugar de cargar efectivo, se procure utilizar la tarjeta de débito, ya que es más segura y tiene aceptación en gran cantidad de establecimientos.

Ser fiel a una marca o establecimiento

Tener lugares favoritos de compra o marcas preferidas puede repercutir en las finanzas, ya que hay ocasiones en que los precios de éstas no son los más económicos, y simplemente por la fidelidad que se tiene a los mismos, se evita adquirir en otro establecimiento o con otra marca.

Condusef dice que cuando se hace la despensa en el mismo supermercado, quizá hay productos más económicos y de la misma calidad en otros establecimientos. Recomienda darse el tiempo de explorar otras alternativas y darle un respiro a la quincena.

Las deudas se han vuelto cíclicas

Probablemente es la razón por la que el dinero no rinde en la quincena. Lo más preocupante es que se trata de deudas que no se finiquitan, y de las cuales sólo se paga intereses, por lo que se vuelve un círculo vicioso: recibir dinero e inmediatamente usarlo.

Condusef recomienda hacer un plan para liquidar las deudas, enfocarse en pagar la que más intereses cobra o tal vez la que se puede eliminar más rápido. Todo depende de lo más conveniente, el punto es reducirlas y romper el ciclo.