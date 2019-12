No todas las faltas administrativas se pueden tipificar como delito: Fiscal AnticorrupciÃ³n

No todas las faltas administrativas se pueden tipificar como delito: Fiscal Anticorrupción

Reyna Angulo Valenzuela Fiscal Estatal Anticorrupción explicó que es necesario que todas las instancias en el Sistema Estatal Anticorrupción cumplan con sus funciones para que, cuando sea el caso, las denuncias penales prosperen

Karen Bravo

CULIACÁN._ Pese a que existen casos graves de faltas administrativas, no todas pueden ser tipificadas como delito, explicó la Fiscal Estatal Anticorrupción Reyna Angulo Valenzuela.

“La corrupción como tal no está tipificada como delito, es una conducta que el servidor público puede desplegar en el ejercicio de sus funciones”, dijo.

“No toda falta administrativa se puede tipificar como delito o puede ser también material penal. Habrá faltas administrativas que incluso puedan ser graves pero no lleguen a tipificar un delito porque la conducta delictiva que nosotros tenemos que calificar, no es solo que encuadre en un tipo penal sino que se acredite un daño ocasionado al erario”, detalló.

En México existe un Principio de Intervención Mínima en el Estado Mexicano que habla respecto al derecho penal. Ahí se indica que debe ser considerada la última instancia jurídica y deben ser agotadas las previas, comentó Angulo Valenzuela.

“Esto lo comento por la gran expectativa que se ha creado de manera social y política en el combate a la corrupción, no solo en Sinaloa”, comentó.

“Hay una gran expectativa que se cree que el único ente que puede llevar a cabo el combate a la corrupción son las fiscalías de combate a la corrupción y ese es un punto que debemos socializarlo”, dijo.

Los sistemas nacional y estatal anticorrupción están compuestos por diversas instancias que deben agotarse antes de llegar a la vía penal, detalló.

En el caso de la Fiscalía Estatal Anticorrupción está encargada de recibir las denuncias, integrar las carpetas de investigación y presentarlo ante un juez.

Todas las denuncias han tenido seguimiento, expuso Angulo, sin embargo otras han avanzado más rápido que otras por el material probatorio que se ha encontrado en la integración de las carpetas de investigación.

“Muchas de estas podrán determinarse como no constitutivas de delito, porque no haya los elementos suficientes que se requieren como requisito indispensable mínimo para ir ante un juez de control con estos asuntos”, expuso.

El trabajo de la Fiscalía Anticorrupción depende de instancias como la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y de la Auditoría Superior del Estado, explicó. Ahí radican sanciones administrativas las cuales sirven de material probatorio cuando las denuncias son judicializadas, como fue el caso LAPO en el que existía una sanción por parte de la Secretaría de Transparencia.

“Para nosotros lo importante de esto es tener los medios de prueba que se exigen como requisito mínimo para ir con una acusación”, comentó la Fiscal.

Aunado a que la vía penal es la última instancia, también existen otras limitaciones legales en que la Fiscalía no cumple con las expectativas que tiene la sociedad sobre el combate a la corrupción.

“Cuando nosotros detenemos a alguien y lo llevamos a un juez de control, no se queda detenido como la ciudadanía espera y como la propia Fiscalía lo quisiera, lo hemos pedido pero no sucede, porque no están establecidos como delitos graves”, explicó Angulo Valenzuela.

“Hay denuncias que hemos recibido que en el momento que las analizamos nos damos cuenta que lo que constituyen son conductas administrativas pero como se tiene esa confusión en que toda la conducta que se despliega con el manejo de recursos respecto de servidores públicos viene la vía penal es donde se forman esas confusiones de que todo se quiere arreglar por esta vía”, agregó.

La Fiscal Anticorrupción invitó a la ciudadanía y políticos a acercarse y conocer el Sistema Estatal Anticorrupción porque es información que debe ser socializada.