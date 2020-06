No uso cubrebocas, estoy blindada con gotas nanomoléculas con cítricos: Sánchez Cordero

Noroeste / Redacción

Contrario a las recomendaciones de las autoridades sanitarias federales, Olga Sánchez Cordero Dávila, titular de la Secretaría de Gobernación, confesó que ella no usa cubrebocas, ya que está "blindada" contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19) con unas "gotas de nanomoléculas con cítricos".

"Yo no, no no, yo estoy blindada con mis gotas, las gotas de nanomoléculas, las partículas de nanomoléculas con cítricos. Yo las vi en varias entrevistas a esta chica, inteligentísima, ingeniera bioquímica que sacó esta maravilla de productos, que van directamente a destruir los virus”, señaló la funcionaria federal.

En entrevista radiofónica, la titular de la SEGOB mencionó que dicho producto se lo distribuyó a todos sus colaboradores, así como a los gobernadores de Querétaro, Hidalgo y Tabasco, Francisco Domínguez Servién, Omar Fayad Meneses y Adán Augusto López Hernández, respectivamente, quienes padecieron COVID-19.

La ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó que medidas como la Sana Distancia se tendrán que mantener por varios meses, ya que nos da seguridad ante un virus que "llegó para quedarse", así como otras enfermedades como la influenza y el sarampión, por lo que también exhortó a cuidar la salud y no seguir como antes.