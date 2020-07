Nos toca hacer una reflexiÃ³n del racismo que vivimos en MÃ©xico: Julieta Venegas

Nos toca hacer una reflexión del racismo que vivimos en México: Julieta Venegas

‘Me parece terrible lo que está pasando en Estados Unidos, pero directamente tenemos que hacer más bien una reflexión de lo que pasa en México. Creo que en México está mucho más encubierto el racismo pero tenemos un montón, o sea, hay toda una parte de nuestra población que está invisibilizada’, dijo la cantante mexicana durante una conferencia de prensa para promocionar La Enamorada, proyecto de teatro en el que participa y espera pronto pueda llegar a México

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).- La cantautora mexicana Julieta Venegas vive en Buenos Aires, Argentina, desde hace dos años, lugar en el que decidió dar un paso más en su carrera al integrarse al teatro y protagonizar La Enamorada. Con motivo de la presentación de la obra vía streaming, Julieta ofreció una conferencia de prensa virtual, en la que, sin dejar de lado su activismo y labor social, dio su opinión respecto a los movimientos en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, para poner en claro que en México existe racismo y hay una parte de la población invisibilizada.

“Me parece terrible lo que está pasando en Estados Unidos, pero directamente tenemos que hacer más bien una reflexión de lo que pasa en México. Creo que en México está mucho más encubierto el racismo pero tenemos un montón, o sea, hay toda una parte de nuestra población que está invisibilizada por los medios de comunicación, por las revistas, por todos lados y nos ha vuelto muy insensibles a una problemática que tenemos todos los días que es la violencia, pensamos que la gente que sufre violencia son los causantes, o los culpables y en realidad son mexicanas y mexicanos que están en situaciones muy terribles y muy al límite”, señaló la mexicana.

Venegas, que ha mostrado su apoyo a diversas causas sociales, entre ellas el movimiento feminista con la canción “Mujeres” presentada en los pasados Spotify Awards, destacó la importancia de reflexionar acerca de lo que ocurre en nuestro país y no sólo ver lo que ocurre en la nación vecina.

“Creo nos toca hacer una reflexión realmente del racismo que vivimos nosotros, porque sí, está fuerte, sí, el racismo encubierto es más difícil de ver, pero pensemos en todas esas personas que no vemos, en toda la población indígena, incluso en toda la población africana que tenemos en México que ni siquiera sabemos que existe porque la hemos invisibilizado completamente, así que esta bueno no tanto decir ‘que mal está Estados Unidos’, sino mirarnos a nosotros”.

La mexicana aprovechó el momento para recomendar un libro de Federico Navarrete llamado México racista: Una denuncia. “La verdad es una maravilla, te deja girando con el tema y yo creo que está bueno aprovechar estos tiempo de pandemia para quedarnos en casa pero también leer y reflexionar”, agregó.

LA FACETA ACTORAL DE JULIETA EN LA ENAMORADA

“Leí el texto de La Enamorada en un libro que encontré dando vueltas… y me gustó mucho el texto, me parecieron súper bonitas las cosas que toca porque parece ser que con mucha simpleza llega a lugares muy hermosos y profundos”, contó Julieta. Tras esté primer encuentro con el texto se puso en contacto con Santiago Loza quien le explicó que estaban buscando gente para la obra, y aunque, en un inicio Venegas sólo tenía la idea de crear algunas piezas musicales para el texto, terminó integrándose como protagonista.

“Se dio, yo estaba buscando maneras de desahogar mis instintos creativos sin necesariamente meterme a hacer un disco, era como buscar algo que fuera un reto y ahí apareció, como que todo aparece cuando tiene que aparecer”, señaló.

Esta no es la primera vez que Julieta participa en la actuación, antes había formado parte de una obra llamada Calígula de Francisco Franco en el Teatro Líbanes, además de musicalizar El curioso incidente del perro a la medianoche en 2013.

La mexicana explicó que vivir en Argentina la reconectó con el teatro, “me parece todo una experiencia el teatro, lo que sucede cuando estás en vivo, lo que puede pasar o lo que no puede pasar”. Respecto a estar en el escenario, la tijuanense señaló que Guillermo Cacace le ha ayudado mucho a través de su dirección. “La verdad no me siento como actriz, siento que estoy interpretando un texto que me agrada… ha sido un proceso de mucho aprendizaje”, dijo.

La obra La Enamorada es un monólogo de 60 minutos de duración que muestra a una mujer frágil que toma la palabra para expresar confesiones y relatos pequeños en un diálogo entre lo musical, lo poético y lo plástico.

La obra tuvo una presentación virtual el viernes, pero esperan traerla a México, se tiene planeado como fecha tentativa enero del próximo año, sin embargo, no es algo seguro debido a la situación actual.

APROVECHAR LA PANDEMIA PARA REFLEXIONAR

La intérprete de “Limón y sal” refirió que para ella la pandemia representa un momento para reflexionar y no para estar pensando qué hacer cuando terminé todo.

“Sigo pensando, aunque pasa el tiempo y parece que se extiende, que no hay que pensar qué vamos a hacer cuando termine todo esto, sino durante el tiempo que no podremos hacer lo que podíamos, yo creo que es una gran oportunidad para acomodarnos en la incertidumbre y encontrar cosas que no sabíamos que iban a suceder. Soy muy positiva en eso, creo que todo sucede por algo, y todo nos está pasando por algo, como humanidad hay que aprovecharlo para hacer algo de reflexión sobre el estado del mundo”, contó.