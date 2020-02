Novak Djokovic se divierte jugando tenis en las calles de Belgrado; VIDEO

El ser el número uno del ranking ATP no ha hecho que Novak Djokovic se olvide de sus orígenes. Tal es el ejemplo que dio el serbio al ponerse a jugar tenis con algunos niños en las calles de Belgrado. En redes sociales circula un video donde se ve a Djokovic captado a lo lejos mientras juega con un par de niños bajo la luna en plena plancha asfáltica.

En el video, que dura apenas algunos segundos, se puede ver a Novak devolviendo la pelota de forma tranquila ante el esfuerzo que hacen sus pequeños oponentes, quienes buscaban vencer y, de paso, sorprender al tenista.

Sidjes ispred zgrade da igras tenis kad ono Novak Djokovic...

Klinci su odigrali partiju tenisa sa 1 teniserom sveta u Beogradu

Novak plays tennis in Belgrade with kids from the neighborhood #NovakDjokovic #tennis #ATP pic.twitter.com/skffL61xP3