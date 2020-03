Novak Djokovic y Anthony Davis se suman a la lucha contra el Covid-19

El tenista serbio Novak Djokovic y los jugadores de la NBA Anthony Davis y Jae Crowder se han sumado a una extensa lista de deportistas que han aportado por medio de donaciones a los esfuerzos por contener una pandemia del nuevo coronavirus que hasta el viernes ha cobrado más de 24 mil 800 muertes y ha infectado a cerca de 543 mil personas en todo el mundo, de acuerdo con el conteo de la Universidad John Hopkins.

Djokovic, su esposa y la fundación de ambos anunciaron la donación de un millón de euros (cerca de 1.1 millones de dólares) para ayudar a comprar ventiladores y otro equipo médico para hospitales en Serbia.

Djokovic, actual número uno del ranking mundial, señaló que el personal de su fundación “estará supervisando todo” para entregar el equipo correctamente.

Su esposa Jelena, directora global de la Fundación Novak Djokovic, agregó que los ventiladores necesarios para ayudar a los pacientes con Covid-19 tienen un precio que oscila entre los 10 mil y los 50 mil euros (11 mil a 55 mil dólares).

