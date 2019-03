Nuevo Sistema de Justicia Penal fallÃ³ al momento de la implementaciÃ³n: SESP

Nuevo Sistema de Justicia Penal falló al momento de la implementación: SESP

Renato Ocampo comentó que se está en un proceso de consolidación del Sistema de Justicia Penal

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial falló al momento de su implementación, pero sí está funcionando, manifestó el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar.

“Creo que el gran problema que tuvo el Sistema de Justicia Penal es que al momento de lanzarlo falló la implementación y creo que al paso del tiempo tanto los jueces como los policías, como todos los tribunales hemos estado modificando las formas, hace falta mucho por hacer, por eso está en un proceso de consolidación”, añadió Ocampo Alcántar en entrevista.

“Incluso tenemos una Unidad de Consolidación que tendremos que ir avanzando, pero en Colombia, acabamos de tener una conferencia con una persona que fue de los que implementó el modelo colombiano, tienen 25 años y siguen innovando, ¿por qué?, porque a veces la implementación de ciertos programas, de un programa tan complejo y que va sin duda a tener una mejoría sustancial en el proceso de justicia en todo México pues lleva su tiempo”.

Agregó que eso lleva también sus procesos así como un cambio en la idiosincrasia, un cambio en la cultura y en el proceso de participación ciudadana, de toda la sociedad, y se está en el proceso de trabajo, no es un problema privativo de Sinaloa sino de todo México.

Las instancias de impartición de justicia están tomando cartas en el asunto y el SESP coayuvará en el trabajo respectivo, continuó.

Ocampo Alcántar manifestó que la falla en la implementación de dicho Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y Oral fue por falta de capacitación.

“Yo creo que falta de capacitación, a mí me ha tocado desde la Secretaría del Ayuntamiento (de Mazatlán) también trabajar muy fuerte en el proceso de capacitación, hoy me toca afortunadamente, por instrucciones del Gobernador Quirino (Ordaz Coppel), pues estar al frente de los trabajos de capacitación de todos los policías del estado y hemos hechos programas específicos sobre todo en el tema del primer respondiente”, continuó.

“A veces el primer respondiente, la Policía Municipal, es complicado porque si no se hace un buen trabajo para tener una buena consecución de la cadena de custodia puede no hacerse bien la carpeta de investigación y darle al traste al trabajo de investigación de la Fiscalía, entonces digamos que cuando se implementa esto no existían los elementos necesarios para que la Policía estuviera bien capacitada con respecto al primer respondiente”.

Expresó que eso es un sólo dato, pero falta a lo mejor el trabajo de lo que él no tiene el suficiente conocimiento de lo que no se pudo instrumentar en tiempo y en forma con la mejor instrumentación en los tribunales que llevan a cabo los juicios.

“En fin, creo que el proceso había que darlo, había que hacerlo, meter a México en esta dinámica para que entre todos podamos ir mejorando el modelo para que tengamos un mejor modelo de justicia en todo el país”, reiteró Ocampo Alcántar en entrevista.

“Sí está funcionando y sí se están considerando, no está en mi cancha, lo que sí puedo decir es que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, parte detonante del Sistema de Justicia Penal es el Sistema Policial Homologado, que es donde se levanta toda la información a la hora de que es el primer respondiente la Policía Municipal o Federal o Estatal”.

Precisó que ese procedimiento sí se va a cambiar y hay una intención del Sistema Nacional de Seguridad Pública de presentar una propuesta ante las instancias correspondientes para hacer una modificación y hacerlo menos complejo

Eso permitiría que los procesos de levantamiento de datos sobre los principales delitos que se están cometiendo sean más expeditos, más fácil a través de un sistema en el que se pueda estar subiendo más rápidamente la información que permita a su vez la mejor conformación de las carpetas de investigación, subrayó el Secretario Ejecutivo del SESP.