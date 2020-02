Observatorio Ciudadano de MazatlÃ¡n dice que informaciÃ³n de subejercicios saliÃ³ del mismo Ayuntamiento

Observatorio Ciudadano de Mazatlán dice que información de subejercicios salió del mismo Ayuntamiento

Gustavo Rojo Navarro, titular del OCM, reprobó que el Gobierno municipal de Mazatlán amenace a voces críticas como el Observatorio Ciudadano, y que su advertencia, es además, un mensaje de intimidación a ciudadanos, activistas y periodistas

Netzahualcóyotl Ceballos

El Observatorio Ciudadano de Mazatlán le respondió al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres: no mentimos, toda la información del subejercicio salió del mismo Ayuntamiento.

Luego de que el Presidente Municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, amenazara con demandar a este organismo civil por acusar a su administración de la “desaparición” de 44 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Gustavo Enrique Rojo Navarro, presidente del OCM, expuso ante los medios de comunicación que toda la información que sostiene la denuncia, salió del mismo Ayuntamiento a través de los portales de transparencia y acceso a la información pública.

“Aquí están los números, no los inventó Observatorio Ciudadano, no hay otra fuente mas que la fuente oficial, no sé qué tanta comunicación tendrá (el Alcalde) con sus direcciones”, indicó.

Rojo Navarro reprobó que el Gobierno municipal de Mazatlán amenace a voces críticas como el Observatorio Ciudadano, y que su advertencia, es además, un mensaje de intimidación a ciudadanos, activistas y periodistas.

“La parte que me preocupa es por qué querer callar las voces críticas, que en un momento dado estamos haciendo lo que realmente les corresponde hacer a ellos y no lo hacen, ¿de qué manera?, de ésta, pidiéndoles transparencia, rendición de cuentas”, expuso.

El viernes, el Alcalde de Mazatlán dijo que probablemente también tomaría acciones legales contra el comité municipal del PAN, luego de que su dirigente, Roberto González Gutiérrez, igualmente denunció un subejercicio millonario por parte del Ayuntamiento.

En una conferencia de prensa celebrado este lunes, González Gutiérrez por su parte lo llamó “llorón” y lo acusó de tener “una piel muy sensible a la crítica”, cuando la información del recurso económico que sí se presupuestó, pero no se ejerció, está ahí, en los portales de transparencia.