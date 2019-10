ObservÃ³ ASE $498.5 millones en cuenta pÃºblica 2017 en Sinaloa; emitiÃ³ 696 pliegos de observaciÃ³n

Observó ASE $498.5 millones en cuenta pública 2017 en Sinaloa; emitió 696 pliegos de observación

La lista de 39 entes auditados la encabeza el municipio de Guasave con 75.8 millones de pesos observados, seguido por la Secretaría de Administración y Finanzas con 71.1 millones de pesos, el tercer puesto es para el municipio de Culiacán con 63.3 millones de pesos

Karen Bravo

CULIACÁN._ La Auditoría Superior del Estado observó 498 millones 513 mil 870 pesos durante la revisión a 39 entes estatales y municipales en la cuenta pública 2017, según detalla el Informe del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones a las Entidades Fiscalizadas que entregó al Congreso del Estado.

El documento fue entregado al Congreso del Estado el pasado miércoles 2 de octubre, sin embargo es un corte preliminar fechado al 31 de agosto de 2019.

En la cuenta pública 2017 la ASE promovió 696 pliegos de observaciones a las auditorías financieras realizadas.

“Acción mediante la cual se da a conocer a la entidad fiscalizada, las observaciones de carácter económico en las que se determine un presunto daño o perjuicio, o ambos, ocasionados a la Hacienda Pública Federal, Estatal o Municipal, así como al patrimonio de los Entes Públicos Estatales o Municipales, en cantidad líquida expresada en moneda nacional”, detalla el documento.

La lista de observaciones está encabezada por el municipio de Guasave que tiene observados 75 millones 881 mil 496 pesos, en segundo lugar está la Secretaría de Administración y Finanzas con 71 millones 153 mil 171 pesos y después el municipio de Culiacán con 63 millones 348 mil 970 pesos.

En los entes públicos estatales auditados destacan los montos observados en los Servicios de Salud de Sinaloa con 39 millones 560 mil 132 pesos y los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa con 25 millones 472 mil 739 pesos observados.

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome encabeza la lista de entes públicos municipales con mayor observación por 9 millones 546 mil 109 pesos, seguida por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán por 8 millones 807 mil 842 pesos.

El 56.90 por ciento de las observaciones las concentran los municipios con 279 millones 364 mil 195 pesos; seguido por los entes públicos estatales con el 26.29 por ciento que corresponde a 88 millones 706 mil 490 pesos; después el Gobierno del Estado con 108 millones 289 mil 954 pesos y por último los entes municipales con el 3.02 por ciento, es decir, 22 millones 153 mil 231 pesos.

Las causas más recurrentes que motivaron las observaciones en las auditorías fiscales practicadas por la ASE son principalmente que los activos fijos no fueron encontrados, adjudicaciones o adquisiciones que no se ajustan a la normativa, carencia o inadecuada aplicación de sanciones por inclumiento, concepto de gasto o monto no autorizado en el presupuesto, conceptos de obras de mala calidad o sin comprobar, deficientes registros administrativos, descuentos no autorizados, falta de documentación comprobatoria, entre otros.

De acuerdo al informe de la hace el 100 por ciento de los 498 millones 513 mil 870 pesos observados en el ejercicio 2017 están catalogados como probable recuperación.

Con base en la ley, el próximo 28 de octubre vence el plazo de 120 días para que la ASE presente el informe de resultados de la evaluación en respuesta a las observaciones.