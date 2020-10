Odell Beckham Jr. queda fuera el resto de la temporada con los Browns por lesión

Odell Beckham Jr. se lesionó en la segunda jugada de los Browns el pasado domingo cuando intentó perseguir a un defensivo de los Bengals de Cincinnati luego de una intercepción de Baker Mayfield.

En el primer intento de pase de Mayfield contra los Bengals, trató de forzar el envío a Odell Beckham Jr. campo abajo. El balón, sin embargo, no llevaba suficiente fuerza y fue interceptado por Darius Phillips. Odell Beckham Jr. se giró para perseguir al back defensivo de Cincinnati en sentido contrario, pero chocó con Phillips y el fullback de Cleveland, Andy Janovich, quien también estaba tratando de hacer la tacleada.

Luego de no completar ninguno de sus cinco envíos en el primer cuarto, Mayfield se recuperó sin Odell Beckham Jr. para establecer una marca de franquicia con 21 pases completos consecutivos y cinco touchdowns, incluyendo el de la victoria con un envío de 24 yardas al novato Donovan Peoples-Jones con 15 segundos por jugar.

Después de eso, Mayfield admitió sentir culpa por el pase que provocó la lesión de Odell Beckham Jr..

"Probablemente me voy a castigar por eso por mucho tiempo", declaró Mayfield. "Es un chico que pelea por este equipo y al hacerlo, se lastimó. Eso apesta".

Baker Mayfield gets picked off on his first pass of the game for the 2nd week in a row

Odell Beckham Jr. limped to the locker room trying to make the tackle

pic.twitter.com/2uSa81w2je