OFICIAL. Carlos BeltrÃ¡n serÃ¡ el nuevo mÃ¡nager de Mets

NUEVA YORK._ Los Mets de Nueva York contrataron al ex ligamayorista puertorriqueño Carlos Beltrán como su nuevo mánager.

El club confirmó la contratación este viernes por la tarde.

It’s official!

Please join us in welcoming our new manager, @carlosbeltran15! https://t.co/2H1SsGlc9b pic.twitter.com/19Ivi65N7f